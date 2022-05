IU nimmt mit dem Film „Broker“ an den Filmfestspielen von Cannes teil

ⓒ EDAM Entertainment

Die südkoreanische Popsängerin IU, die unter ihrem echten Namen Lee Ji-eun auch schauspielert, wird auf dem roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes stehen. Der koreanische Film ´Broker´, bei dem der Japaner Hirokazu Koreeda die Regie übernahm, erhielt die Einladung in den Wettbewerb um die Goldene Palme. In diesem Film spielt IU neben bekannten koreanischen Filmstars wie Song Kang-ho, Gang Dong-won und Bae Doona die Hauptrolle. Damit wird IU nach Yim Si-wan die zweite koreanische Schauspielerin, die ursprünglich als Musikerin startete und schließlich auch für ihre Schauspielerei auf dem roten Teppich in Cannes steht.

IU, die durch Fernsehserien wie „My Mister“ aus dem Jahr 2018 und „Hotel Del Luna“ aus dem Jahr 2019 die Gunst der Fernsehzuschauer und ihrer Fans gewann, gibt nun mit dem Film „Broker “ ihr Spielfilm-Debüt. Der Film feiert in Südkorea am 8. Juni den Kinostart.

Vor ihr wurde Yim Si-wan, der ein Mitglied der südkoreanischen Boyband ZE:A war, mit dem Film „The Merciless“ des Regisseurs Byun Sung-hyun aus dem Jahr 2017 und dem Film „Emergency Declaration“ des Regisseurs Han Jae-rim aus dem Jahr 2021 zweimal zu den Filmfestspielen von Cannes eingeladen.