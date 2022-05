BTS wurden bei Billboard Music Awards sechsfach gekrönt

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Gruppe BTS wurde auch in diesem Jahr bei den Billboard Music Awards ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 15. Mai statt und die Koreaner haben in den Kategorien „Top Duo/Group“, „Top Billboard Global Artist/excl. US“, „Top Song Sales Artist“, „Top Selling Song”, “Top Billboard Global Song/Excl. US” und “Top Rock Song” einen Preis erhalten.

BTS konnten allerdings leider nicht an den Awards teilnehmen, da sie andere Termine absolvieren mussten. Dass sie nun sechs Jahre in Folge bei den Billboard Music Awards ausgezeichnet wurden, ist ein weiterer Rekord.

2017 haben sie erstmals in der Kategorie „Top Social Artist“ eine Trophäe erhalten.