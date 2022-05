NCT Dream standen erstmals in Europa auf der Bühne

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Boygroup NCT Dream hat am 14. Mai am bislang größten K-Pop-Konzert in Europa teilgenommen und bemerkt, dass die europäischen Fans sehr enthusiastisch seien.

NCT Dream bekräftigten, dass ihr Traum durch die Musik verwirklicht werden konnte. Sie meinten, dass sie schon am Frankfurter Flughafen den Elan ihrer K-Pop-Fans gut spüren konnten. Daher konnten sie es kaum erwarten, auf der Bühne zu stehen.

NCT Dream trat wegen Covid-19 erst jetzt erstmals im Ausland auf die Bühne, obwohl sie mit ihren bisherigen Alben sehr erfolgreich waren und Million-Seller sind.

NCT Dream werden nun am 30. Mai das zweite reguläre Repackage-Album herausgeben. Die Sänger sind selbst von ihren Liedern angetan und betonten, dass die Fans gespannt sein könnten.