TXT wurde auf dem Titel von NME abgebildet

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together (TXT) wurde als erste K-Pop-Künstler auf dem Online-Titelblatt vom renommierten britischen Musikmagazin NME abgebildet. Am 13. Mai wurde ein Interviewbericht mit TXT veröffentlicht. Dabei wurde auch das neue vierte Minialbum genauestens vorgestellt. NME meinte, dass TXT schon mit ihrem Debütalbum verschiedene Musikgenres behandelt haben. Solche musikalischen Versuche haben die Sänger zu den Rising Stars überall auf der Welt gemacht.

Das vierte Minialbum wurde am 9. Mai herausgegeben und das Lied „Good Boy Gone Bad“ ist schon im In- und Ausland höchst beliebt. Auf der Videoplattform Tik Tok läuft derzeit eine “GBGB“-Challenge und die Resonanz bei den Nutzern ist sehr groß. Die Bewegung zum Lied haben nicht nur TXT-Fans, sondern auch berühmte Stars nachgemacht.

Mit dem neuen Album sind sie erstmals Millionen-Seller geworden und erleben derzeit große Erfolge.