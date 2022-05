Gemeinsames lautes Singen ist angesagt

ⓒ YONHAP News

Nun kann man wieder laut singen, und das zusammen mit anderen Musikliebhabern. Das war beim Beautiful Mint Life Festival möglich. Da man schon auf ein ordentliches Festival gefasst sein durfte, waren die Tickets schon lange vorher ausverkauft.

Das Festival fand vom 13. bis 15. Mai in Seoul statt. Los ging es am Abend des 13. Mai mit verschiedenen Künstlern wie Jannabi, dann am darauf folgenden Tag konnte man das Fest richtig genießen. Die Besucher konnten auch Essen selbst mitbringen und es sich auf der Wiese gemütlich machen. Wenn man eine Maske aufgesetzt hatte, konnte man laut mitsingen und die Fans taten dies auch.

Viele meinten, dass sie es noch gar nicht richtig glauben könnten, dass sie gemeinsam mit anderen laut singen und den Frühling genießen könnten.

Das Beautiful Mint Life Festival hatte im letzten Jahr noch nur etwa 4.000 Sitze aufgestellt, aber in diesem Jahr wurde die Zahl verdoppelt. Peppertones, Lucy, Daybrake, Jeong Jun-il, Paul Kim, Jeong Eunji, N.Flying, und viele weitere kamen und erfreuten mit ihren tollen Songs das Publikum.

Die Anwesenden sind schon auf das Festival im nächsten Jahr gespannt.