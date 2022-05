IVE und LE SSERAFIM sind auf Erfolgskurs

ⓒ STARSHIP ENT, YONHAP News

Die Girlgroups IVE und LE SSERAFIM sind wohl derzeit DIE Girlgroups in der Musikszene. Sie haben auch viele Gemeinsamkeiten, davon wohl der Erfolg gleich mit ihrem Debüt.

Die beiden Girlgroups bestehen aus sechs Mitgliedern, und einige davon waren frühere IZ*One-Mitglieder. IVE und LE SSERAFIM haben schon vor dem Debüt viel Aufmerksamkeit geweckt, da sie von großen Entertainmentagenturen konzipiert und gegründet wurden.

LE SSERAFIM stehen bei HYBE unter Vertrag. Sie konnten ihr Debütalbum in der ersten Veröffentlichungswoche über 300.000 Mal verkaufen. In nur acht Tagen kamen sie auf Platz eins von Musiksendungen und schafften es in die Global Top 200 von Spotify. Das sind alles Rekorde, die bislang nur wenigen Girlgroups gelungen sind.

IVE debütierten am 1. Dezember und waren mit ihrer Debüt-Single „ELEVEN“ bereits Superstars. Sie verkauften 150.000 Exemplare gleich in der ersten Woche seit der Herausgabe. Bis April wurden dann 380.000 Platten verkauft. Aber das am 5. April veröffentlichte Lied “LOVE DIVE” steht noch besser da. In der ersten Woche wurden 330.000 Alben verkauft und das Lied kam gleich auf Platz neun der Gaon Digital Wochencharts.

IVE und LE SSERAFIM stehen noch an der Startlinie, aber sie sind bereits berühmte und erfolgreiche Sängerinnen.