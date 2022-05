Das Koreanische Filmarchiv und sein Museum

ⓒ Korean Film Archive

In den letzten Jahren haben koreanische Filme einen weltweiten Boom erlebt. Aber wie kam es dazu und mehr noch, wie verbreitete sich der Film in Korea überhaupt? Nachdem wir uns also letztes Wochenende ein paar ungewöhnliche Kinos in Korea angeschaut haben, wollen wir uns dieses Wochenende einmal nach der Geschichte des koreanischen Films erkundigen. Von den wenigen Museen landesweit, die sich dem Thema Film widmen, bietet das Koreanische Filmmuseum des Koreanischen Filmarchivs in Seoul den besten Gesamtüberblick. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Eintritt kostenfrei ist!