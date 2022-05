Son Heung-min wird Torschützenkönig in England

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min hat im letzten Spiel der Saison zwei Treffer erzielt und ist Torschützenkönig in der englischen Premier League geworden. Der Tottenham-Stürmer schaffte diese Leistung als erster Asiat. Gemeinsam mit Liverpools Stürmer Mohamed Salah traf er in dieser Saison 23 Mal.





Beim Auswärtssieg gegen Norwich City im Carrow Road in Norwich am Sonntag traf Son Heung-min in der 70. und 76. Spielminute. Tottenham Hotspur gewann mit 5:0 und qualifizierte sich als Tabellenvierter nach drei Jahren wieder für die Champions League. Nach seinem zweiten Treffer hatte Son Heung-min für einen Augenblick sohar die meisten Tore auf dem Konto, Mohamed Salah traf aber noch gegen Wolverhampton, sodass beide Spieler am Ende gleichauf lagen.





Son sagte, dass sein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei. Er könne es immer noch nicht glauben, dass er den Goldenen Schuh in den Händen halte. Er sei seinen Kollegen und dem Trainerstab, die ihm diese Ehre ermöglicht haben, zutiefst dankbar.





Am Freitag war Son außerdem vom Sender Eurosport zum Spieler der Saison gekürt worden.