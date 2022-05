Indonesien: Regierung kritisiert das Hissen einer LGBT+-Flagge durch die britische Botschaft

ⓒ YONHAP News

Die britische Botschaft hat am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-und Transphobie, die Regenbogenfahne gehisst. Nach der indonesischen Tageszeitung „Kompas“ hat das indonesische Außenministerium wegen dieses Vorgehens der britischen Botschaft am 23. Mai den Botschafter vorgeladen. Das Ministerium soll den britischen Botschafter dazu aufgefordert haben, die Empfindlichkeiten der Indonesier in Bezug auf ihre Kultur, Religion und ihren Glauben zu respektieren.





Der 17. Mai wird als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie begangen. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, an dem die Weltgesundheitsorganisation beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Die britische Botschaft hat am diesjährigen 17. Mai neben der britischen Nationalflagge die LGBT+-Flagge gehisst. Sie setzte dann das Foto auf ihre offizielle Instagram-Seite und schrieb, dass Großbritannien die jeweiligen Länder dazu aufrufe, ein Gesetz einzuführen, das die sexuellen Minderheiten vor allen Formen der Diskriminierungen schützt.





Konservative indonesische Muslime protestierten verärgert bei der britischen Botschaft gegen dieses Vorgehen. Islamische Organisationen meinten, die britische Botschaft habe durch das Hissen der Regenbogenfahne die heiligen Werte Indonesiens beschmutzt, und forderten vom Außenministerium, den britischen Botschafter auszuweisen.





Das indonesische Strafgesetzbuch betrachtet Homosexualität nicht als Verbrechen. Lediglich in der Provinz Aceh, in der landesweit einzig seit 2003 das islamische Scharia-Recht angewendet wird, ist Homosexualität illegal und wird mit Stockschlägen bestraft. Jedoch sind 87 Prozent der indonesischen Bevölkerung islamisch, so dass Homosexualität religiös und gesellschaftlich tabuisiert wird. Von islamischen konservativen Organisationen gibt es stets Forderungen, Homosexualität gesetzlich zu verbieten.