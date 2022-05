Indien tritt IPEF bei

ⓒ YONHAP News

Indien hat am 23. Mai Ortszeit seine Teilnahme am „Indo-Pacific Economic Framework“ (IPEF), einer Wirtschaftsinitiative für den Indopazifik, erklärt. Die Entscheidung zieht Aufmerksamkeit auf sich, weil Indien traditionell Abneigungen gegen die Beteiligung an großen globalen Freihandelsorganisationen zeigte und auch gegenüber dem IPEF-Beitritt ursprünglich eher zurückhaltend war.





Nach indischen Medien wie „ThePrint“ und „Times Now India News“ wird das veränderte Verhalten der indischen Regierung hinsichtlich des IPEF-Beitritts mit der Notwendigkeit analysiert, China in Schach zu halten. Ein Regierungsangehöriger sagte „ThePrint“ gegenüber, der IPEF-Beitritt sei eine gegen China zielende strategische Maßnahme und werde für Indien eine Hilfe sein, sich den Herausforderungen durch China zu widersetzen.





IPEF ist eine Kooperationsinitiative, bei der die USA die führende Rolle spielen, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Indo-Pazifik-Region zu stärken und damit dem zunehmenden wirtschaftlichen Einfluss von China in der Region etwas entgegenzusetzen. China baut in Asien durch RCEP, die weltgrößte Freihandelszone, seinen Einfluss massiv aus. Es heißt, dass Indien mit seinem IPEF-Beitritt erwartet, ein Mittel gegen den immer größer werdenden Einfluss Chinas auf dem indonesischen Markt in der Hand haben zu können.





„ThePrint“ schrieb, dass in der Tat der Umfang des indischen Handelsdefizits gegenüber China im Haushaltsjahr zwischen 2021 und 2022 mit rund 77 Milliarden Dollar den bisher höchsten Stand erreicht habe. Der IPEF-Beitritt Indiens soll auch auf Drängen der USA zustandegekommen sein. Das US-Außenministerium teilte kürzlich der indischen Tageszeitung „Hindustan Times“ gegenüber mit, dass beim IPEF die Rolle Indiens von großer Bedeutung sei. Indien sei ein Schlüsselpartner, damit die USA im Indopazifik-Raum positive wirtschaftliche Beziehungen knüpfen können.