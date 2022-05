Park Chan-wooks neuer Film „Decision to Leave“ in 192 Länder verkauft

Der neue Film des koreanischen Starregisseurs Park Chan-wook „Decision to Leave“, der bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes im Wettbewerb um die Goldene Palme steht, ist in 192 Länder der Welt verkauft worden. Dies teilte die Vertriebsfirma des Films CJ ENM mit. Das Verkaufsrecht des Films ging unter anderem an den Filmverleih „Mubi“, der in Nordamerika und Großbritannien Filme verleiht, den französischen Filmverleih „Bac Films“ sowie den deutschen Filmverleih „Koch Films“. In Frankreich feiert der Film sowie in Südkorea am 29. Juni den Kinostart.

Der vom japanischen Regisseur Hirokazu Koreeda inszenierte südkoreanische Film „Broker“, der ebenfalls im Wettbewerb um die Goldene Palme steht, wurde in 171 Länder verkauft. Die Verkaufsrechte von Bong Jun-hos Film „Parasite“, der 2019 die Goldene Palme gewann, sicherten sich damals 205 Länder im Voraus.