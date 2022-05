„The Roundup“ bereits von 4,17 Millionen Menschen gesehen

ⓒ ABO Entertainment, Megabox Plus M

Der Film „The Roundup“, der zweite Teil des 2017 gezeigten Actionfilms „The Outlaws“, wird seit dem 18. Mai in koreanischen Kinos gezeigt und führt weiter die Kinocharts an. Am Eröffnungstag lockte der Film 467.600 Personen ins Kino. Das war seit 882 Tagen die höchste Besucherzahl bei Premieren der koreanischen Filme.

Am 24. Mai wurde der Film von 283.602 Personen gesehen, und damit hat die angehäufte Zahl der Besucher dieses Films 4.171.050 erreicht. Der koreanische Actionfilm führt damit den siebten Tag in Folge die koreanischen Kinocharts an.