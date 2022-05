Singer-Songwriter Lucid Fall veröffentlicht neue Digital-Single

Singer-Songwriter Lucid Fall hat eine neue Digital-Single mit dem Titel „Stimme und Gitarre“ veröffentlicht. Dies gab seine Agentur Antenna Music am 23. Mai bekannt.

Die neue Single-EP, in der Gitarrenklänge und die zarte Stimme von Lucid Fall bestens harmonieren, enthält die drei Songs „Sapiens“, „Albatros“ und „Eine Prise Lied“. Lucid Fall hat vor, an fünf weiteren Songs zu arbeiten und in der zweiten Jahreshälfte sein zehntes Studioalbum mit insgesamt acht Songs zu veröffentlichen. Der auf Jeju lebende Singer-Songwriter führte kürzlich auch mit der Audio-Plattform FLO ein gemeinsames Projekt mit dem Titel ´Lucid Fall´s Sound Jeju´ durch. Es ging um Ambient-Musik, hierfür hatte Lucid Fall persönlich an verschiedenen Orten auf der Insel Jeju verschiedene Klänge aufgezeichnet und diese mit seiner Musik und Erzählungen untermalt.