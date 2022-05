Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass die südkoreanischen Elektronikriesen Samsung und LG im vergangenen ersten Quartal den Weltmarkt für Fernsehgeräte angeführt haben. Samsung Electronics behauptete weiter sowohl beim Umsatz, als auch der Verkaufsmenge Rang 1. LG Electronics eroberte den zweiten Platz in der Verkaufsmenge, den das Unternehmen an den chinesischen Konzern TCL abgetreten hatte, zurück und behauptete mit seinem Umsatz den zweiten Rang.

Der Umfang des internationalen Fernsehmarktes beträgt nach dem Umsatz gesehen rund 26 Milliarden Dollar und nach der Verkaufszahl rund 49,1 Millionen Einheiten. Im Vergleich zum selben Vorjahresquartal sind diese Werte jeweils um 6,1 und 4,3 Prozent geschrumpft. Nach dem Umsatz betrachtet ist Samsung Electronics die unangefochtene Nummer 1 auf dem Weltmarkt für Fernsehgeräte.

Im vergangenen Quartal erzielte Samsung einen Umsatz in Höhe von rund 8,45 Milliarden Dollar und verzeichnete einen Marktanteil von 32,9 Prozent. Gegenüber demselben Vorjahresquartal ist der Umsatz um 6,3 Prozent gefallen, aber der Marktanteil blieb gleich. An zweiter Stelle steht LG Electronics mit einem Umsatz in Höhe von 4,55 Milliarden Dollar und einem Marktanteil von 17,7 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal im vergangenen Jahr ist der Umsatz um 13,4 Prozent und der Marktanteil um 1,5 Prozentpunkte zurückgegangen.

Um den dritten Platz auf dem weltweiten Fernsehgerätemarkt ringen Sony, TCL und Hisense. Im vergangenen Quartal erzielte TCL den dritthöchsten Umsatz und überholte erstmals Sony. TCL hat einen Marktanteil von 8 Prozent, und Sony und Hisense jeweils einen Anteil von 7,6 Prozent. Die Stärke von Samsung Electronics ist, dass das Unternehmen den Markt für hochwertige und große Fernsehgeräte dominiert. Bei Fernsehgeräten in der Preisklasse von über 2.500 Dollar lag der Marktanteil von Samsung im ersten Quartal dieses Jahres bei 49,3 Prozent.

Ein Thema, für das sich viele Netzbürger interessieren, ist, wann endlich freie Auslandsreisen ohne Einschränkungen wieder möglich werden. Für die koreanische Tourismusindustrie gab es in dieser Woche eine erfreuliche Nachricht, und zwar, dass führende ausländische Reisegesellschaften den Verkauf von Reisen nach Südkorea einschließlich Seouls wieder aufgenommen haben.

Die Seoul Tourism Organization hat diese Woche das Ergebnis ihrer Anfang April durchgeführten Untersuchung bekanntgegeben. Untersucht wurden 39 führende Reisegesellschaften in 19 Ländern, die mit der Stadt Seoul einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben. Geantwortet haben 33 Reisegesellschaften, und 52 Prozent von ihnen haben den Verkauf ihrer Reiseangebote nach Südkorea einschließlich Seouls wieder aufgenommen.

61 Prozent antworteten, dass der Verkauf der Reiseprogramme bei einem Viertel des Niveaus vor der Corona-Pandemie liege. Aber in Indonesien, Thailand, Malaysia, Vietnam und den Philippinen soll die Nachfrage noch größer als vor der Corona-Zeit sein. Dies wird damit analysiert, dass in Südostasien, wo ein großer Hallyu-Boom herrscht, der Wunsch nach einer Seoul-Reise besonders stark ausgeprägt ist.

Auch ausländische Reisegesellschaften, die noch keine Seoul-Reise anbieten, planen die Wiederaufnahme des Verkaufs von Reisen in die Hauptstadt. 46 Prozent antworteten, dass sie Seoul-Reisen wieder anbieten werden, sobald die Einreise-Einschränkungen in Südkorea gelockert werden. Über 90 Prozent wollen den Verkauf innerhalb von einem Monat wieder aufnehmen. Die größte Nachfrage gibt es für eine Seoul-Reise mit bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dem Gyeongbok-Königspalast und N-Seoul-Tower. Beliebt sind auch Reiseangebote, bei denen Hallyu-Contents im Mittelpunkt stehen, wie der Besuch von Drehorten von koreanischen Fernsehserien, den K-Drama, und Orten in Bezug auf K-Pop-Stars.

Das Augenmerk der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass die finanziellen Schäden, die die koreanische Kunst- und Kulturszene wegen Covid-19 erlitten hat, etwa eine Billion Won, umgerechnet rund 791 Millionen Dollar, betragen. Das Koreanische Institut für Kultur und Tourismus hat kürzlich einen Bericht darüber veröffentlicht.

Danach werden die Umsatzverluste, die sich von Januar 2020 bis April 2022 im Bereich Kunst und Kultur angehäuft haben, auf 966 Milliarden Won geschätzt. Rund 846 Milliarden Won entfallen demnach auf den Bereich der darstellenden Künste und 120 Milliarden Dollar auf den Bereich der visuellen Künste.

Wegen der Corona-Pandemie haben vor allem Menschen, die in Betrieben der Bereiche Aufführung und Ausstellung beschäftigt waren, hohe Einbußen erlitten. Bei solchen Betrieben sind von Januar 2020 bis März 2022 Personalkosten in Höhe von 269,5 Milliarden Won, rund 213 Millionen Dollar, weggefallen.

Der Schaden für die freiberuflichen Künstler war noch größer. Nach dem Bericht beträgt der Anteil der freiberuflich arbeitenden Künstler 75,2 Prozent. Ihnen gingen laut dem Bericht in der Corona-Zeit rund 226 Millionen Dollar an Einnahmen verloren. Mit ihrer Kunst konnten die freiberuflichen Künstler im vergangenen Jahr lediglich etwa 460 Dollar im Monat verdienen.