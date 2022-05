Mineralwasser sprudelt auch in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Wer so gern kohlensäurehaltiges Mineralwasser trinkt wie ich, musste vor 20 Jahren in Korea noch tief in die Tasche greifen, denn das gab es damals nur als teure Importware, v.a. das französische „Perrier“. Vor rund acht Jahren gab es plötzlich einen sprunghaften Anstieg bei koreanischen Marken von „Tansansu“ (탄산수) oder „sparkling water“, wie es hierzulande genannt wird, und Marken wie „Chojung“ oder „Trevi“ von Lotte verdrängten den französischen Wettbewerber auf den dritten Platz. Inzwischen gibt es rund ein Dutzend, darunter kuriose Markennamen wie „Frau“ oder „ReinWasser“, und jede Marke in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auch Sodawasser-Automaten gibt es bereits in manchen Restaurants. Was noch fehlt, sind Soda-Maschinen für Zuhause.