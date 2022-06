Degenfechterin Choi In-jeong feiert zweiten Saisonsieg

ⓒ YONHAP News

Degenfechterin Choi In-jeong hat ihren zweiten Sieg bei einem internationalen Turnier in dieser Saison bejubelt. Die Südkoreanerin gewann den Weltcup im polnischen Katowice nach einem 15:10-Sieg im Finale gegen Alberta Santuccio aus Italien.





Einschließlich ihres dritten Platzes beim Grand Prix in Budapest im März erreichte Choi in dieser Saison damit schon das dritte Mal einen Podiumsplatz. Mit ihrem diesmaligen Sieg hat die 32-Jährige ihre Führung in der Weltrangliste ausgebaut. Landsmännin Song Se-ra erreichte Platz zehn.