Suwon trägt Frauen-Eishockey-WM 2023 Division 1B aus

Die südkoreanische Stadt Suwon ist Gastgeberin der Wettbewerbe der Division 1B für die Frauen-Eishockey-WM 2023.





Der südkoreanische Eishockey-Verband teilte am Freitag mit, dass die Entscheidung hierfür bei der Vollversammlung der Internationalen Eishockey-Föderation (IHF) im finnischen Tampere gefallen sei. Die Niederlande, Polen, England, Italien und Slowenien hatten mit Südkorea um die Austragung konkurriert.





Mit der Entscheidung für Suwon wird nach drei Jahren wieder ein Turnier der IHF in Südkorea ausgetragen. Zuletzt fanden 2020 in Gangneung die Wettbewerbe der Division 2B für die U-20-WM statt. Der Präsident des koreanischen Eishockey-Verbands Lee Ho-jin sagte, dass Eishockey durch die Winterspiele in Pyeongchang an Beliebtheit gewonnen habe, infolge der Coronapandemie aber als Sportart wieder in den Hintergrund gerückt sei. Er hoffe, dass die Sportart durch die Austragung der Frauen-WM einen neuen Boom erleben werde.

Die südkoreanische Frauen-Eishockey-Mannschaft hatte bei den Wettbewerben der Division 1B im April in Polen den fünften Platz von sechs Teams belegt und den Aufstieg in die Division 1A verpasst. Bei dem Heimturnier in Suwon im nächsten Jahr wird die Mannschaft erneut um den Aufstieg in die Division 1A kämpfen.