Ehemaliger Fußball-Chefcoach Hiddink wünscht Südkorea Erfolg bei WM

Guus Hiddink hat dem Cheftrainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft, Paulo Bento, ein gutes Abschneiden bei der Fußball-WM in Katar gewünscht. Der frühere Nationaltrainer, der Südkorea 2002 bis ins Halbfinale geführt hatte, sagte, er hoffe, dass Bento und die südkoreanische Nationalmannschaft bei der WM einen Fußball zeigen werden, den die Welt sehen möchte.





Hiddink sagte dies bei einem Treffen zum 20. Jubiläum des Halbfinal-Mythos der WM 2002 im Asan Institut für politische Studien in Seoul. Hiddink war nach Korea gekommen, um an dem „Fußball Festival des koreanischen Fußballverbands“ vom 1. bis 6. Juni teilzunehmen.





Hiddink übermittelte über den Fußballverband die Botschaft an seinen Nachfolger, dass es bei der WM nicht leicht sein werde. Er hoffe jedoch, die Nationalmannschaft möge eine bessere Leistung bringen als sein Team bei der WM 2002 in Südkorea-Japan. Wichtiger als der Einzug ins Finale sei es, was für einen Fußball die Mannschaft präsentiere. Er hoffe, dass sie einen Fußball zeigen werde, den die Welt sehen möchte.





Mit Rückblick auf die WM 2002 sagte Hiddink, dass ihm die Spieler, die sich nach Kräften für das unerreichbar scheinende Ziel des Vorstoßes ins Achtelfinale einsetzen, am eindrucksvollsten in Erinnerung geblieben sei.





An der Jubiläumsveranstaltung hatten auch die damaligen Fußballhelden Park Ji-sung, Lee Chun-soo und Hong Myung-bo teilgenommen. Hong Myung-bo, heute Trainer des K-League Teams Ulsan Hyundai, stellte erstaunt fest, dass schon 20 Jahre vergangen sind. Der koreanische Fußball müsse nun weiter nach vorne blicken. Die Ereignisse von vor 20 Jahren sollten aber gut in Erinnerung bleiben, damit sie als Grundlage für den Fortschritt des koreanischen Fußballs dienen können.





Chung Mong-joon, Chef der Asan-Stiftung und Organisator des Treffens, sagte, dem Erfolg bei der WM 2002 sei es zu verdanken, dass heute erfolgreiche Fußballstars wie Son Heung-min, Hwang Hee-chan und Hwang Ui-jo hervorgebracht werden konnten.