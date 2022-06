BTS sagen ein paar Worte zu früheren Werken

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Gruppe BTS will in Kürze wieder mit einem neuen Werk in die Musikwelt zurückkehren. Aber davor hat das Mitglied V mit der Musikseite Melon ein besonderes Projekt durchgeführt. Angefangen am 20. Mai wird er immer freitags insgesamt vier Mal im Programm „BITHIT Music Record“ auftreten und dabei Erklärungen zu den bisherigen Werken von BTS geben.

In der ersten Ausgabe traten V, RM und Jin auf und erzählten ein paar Episoden, die mit ihren Alben zusammenhängen. Sie sagten, dass sie mit dem Lied „RUN“ zum ersten Mal bei Melon den Spitzenplatz errungen hätten.

V meinte, dass das Lied „Fire“ die Farbe der Gruppe am besten zum Ausdruck bringen würde. Die drei Jungs erinnerten sich an ihre bisherigen musikalischen Wege und stellten auch ihre Playlists vor.

Am 27. Mai sagten dann J-Hope und Jungkook etwas zu den Alben „Wings“ und „Love Yourself“. Am 3. Juni will dann Suga und Jimin am Projekt teilnehmen. In der letzten Ausgabe am 10. Juni wollen dann alle Mitglieder von BTS mit dabei sein und ihr neues Album vorstellen.