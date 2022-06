pH-1 tritt bei Tiny Desk Concert auf

ⓒ H1GHRMUSIC RECORDS

Der Hiphop-Sänger pH-1 ist am 20. Mai beim Tiny Desk Concert aufgetreten.

Dieses Konzert wird vom öffentlichen US-amerikanischen Radiosender NPR Music organisiert.

Der Korea-Amerikaner hat seine Kindheit in New York verbracht und auf der Basis seiner Erinnerungen seine Bühne eingerichtet. In Amerika arbeiteten seine Eltern in einer Wäscherei. Und die Bühne war wie eine Wäscherei eingerichtet. Er sagte, dass er durch diesen Hintergrund zu einem berühmten Sänger werden konnte.

Das Tiny Desk Concert ist eine Live Performance Veranstaltung, bei der berühmte Künstler eingeladen werden und mit der Band ihre Musik vorstellen können. Bislang haben BTS, Dua Lipa, Justin Bieber und weitere weltberühmte Stars teilgenommen.