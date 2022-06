Ausländische K-Pop-Fans wissen, was Kwangya ist

ⓒ SM Entertainment

Manchmal ist es auch selbst für Koreaner unverständlich, was die K-Pop-Stars im Lied singen. Denn es kommen auch mal Wörter vor, die in der Alltagssprache weniger verwendet werden. Eins davon ist das Wort „Kwangya“. Allerdings wissen ausländische K-Pop-Fans genau, was es zu bedeuten hat.

Das Wort Kwangya wird besonders in den Liedern von Sängern der Agentur SM Entertainment gerne verwendet. Im Lied „Next Level“ von Aespa wird gesungen, dass man in den „Kwangya“ schreiten will. Oder im Lied „Hello Future“ von NCT Dream heißt es, dass man „über den Kwangya gehen will“. In Liedern von EXO und TVXQ ist „Kwangya“ ebenfalls zu finden. Das Wort bedeutet „weites großes Feld“.

Viele K-Pop-Fans meinen, dass sie durch K-Pop-Lieder die koreanische Sprache einfacher und besser lernen könnten. Daher engagieren sich einige K-Pop-Stars dafür, in verschiedenen Programmen koreanische Wörter bekannter zu machen.