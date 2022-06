Tickets von Tomorrow X Togethers Konzerten alle ausverkauft

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe Tomorrow X Together will in sieben Städten in Nordamerika Konzerte veranstalten. Als der Vorverkauf begann, verkauften sich die Tickets in Windeseile. Geplant ist, am 7. Juli ihre Konzerttournee in Chicago zu eröffnen. Dann soll es am 9. weiter nach New York gehen. Weitere Auftritte sind am 12. in Atlanta, am 14. in Dallas, am 17. in Houston, am 21. in San Francisco und am 23. in Los Angeles vorgesehen.

Aber weil eben die Tickets in Windeseile vergriffen waren, haben sie ein zusätzliches Konzert geplant. Sie wollen noch am 24. Juli in Los Angeles auf die Bühne treten.

TXT veranstaltet dieses Mal erstmals seit dem Debüt eine Welttournee. Am 9. Mai haben sie ihr viertes Minialbum herausgegeben und sind mit den Liedern aus dem Album höchst beliebt.