KCON Premiere begeistert sechs Millionen Besucher

ⓒ CJ ENM

Die „KCON 2022 Premiere“, die in drei Ländern Korea, Japan und den USA veranstaltet wurde, kam bei den globalen Fans der koreanischen Kultur gut an.

Dieses Festival wurde erst nach zwei Jahren wieder offline veranstaltet. Natürlich wurden die Events auch online übertragen, so dass auch viele Fans überall auf der Welt etwas vom Fest mitbekommen konnten. Die KCON Premiere war quasi eine Vorveranstaltung des eigentlichen Events im August in Los Angeles.

In den drei Ländern waren etwa 50.000 Besucher gekommen, aber noch mehr waren online zugeschaltet. Insgesamt konnte man etwa sechs Millionen Interessierte aus 171 Ländern registrieren.

Berühmte und beliebte K-Pop-Stars waren aufgetreten. In Korea standen MonstaX, NiZiU, StayC, The Boyz, Highlight, Brave Girls, LOONA, Kep1er und weitere auf der Bühne. In Japan waren Enjin, INI, JO1 und viele andere gekommen. In Chicago sorgten dann BTOB, Cravity, NMIXX, StayC und andere für gute Stimmung.

Besonders wurde auf die Verbindung zwischen On- und Offline viel Wert gelegt. Die Fans, die online dabei waren, konnten durch Emojis und weitere Elemente mit den Künstlern kommunizieren.

KCON ist schon zehn Jahre alt. Dieses Festival hat stets versucht, in vielen Ländern durch verschiedene Veranstaltungen die koreanische Kultur bekannter zu machen.