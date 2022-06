Shanghai: Ausstieg aus Lockdown am 1. Juni

ⓒ YONHAP News

25 Millionen Bürger der chinesischen Stadt Shanghai, die wegen der Ausbreitung von Covid-19 seit mehr als zwei Monaten unter einem Lockdown standen, können ab morgen wieder frei unterwegs sein. Mit dem Ausstieg aus dem Lockdown will die chinesische Stadt die bisher gebremste Wirtschaft wieder schnell ankurbeln.





Die Stadt kündigte am 30. Mai auf ihrem offiziellen WeChat-Account ein Ende ihrer zweimonatigen Covid-19-Sperre an. Damit kann die überwiegende Mehrheit der Bewohner der Metropole ab morgen ihre Häuser verlassen und wieder mit dem Auto fahren. Bis zur vollständigen Normalisierung des Betriebs von öffentlichen Verkehrsmitteln soll es jedoch noch etwas dauern. Auch bei der Nutzung der Straßen, die in andere Regionen führen, gelten weiterhin die gegenwärtigen Einschränkungen, so dass man die Stadt noch nicht frei verlassen kann.





In Bezug auf die Normalisierung der Wirtschaft teilte die Stadt am Vortag mit, dass das White List-System für Unternehmen abgeschafft wird. Damit benötigen die Unternehmen ab morgen keine sogenannte White List-Genehmigung mehr, um ihre Mitarbeiter arbeiten zu lassen. Die Abschaffung dieses Systems bedeutet, dass prinzipiell alle Unternehmen und Selbstständigen wieder ihre Wirtschaftsaktivitäten aufnehmen können.





In der größten Wirtschaftsmetropole Chinas begann sich im vergangenen März die Omikron-Variante von Covid-19 auszubreiten, und über die Stadt wurde am 28. März ein Lockdown verhängt. In den letzten zwei Monaten waren mehr als 600.000 Menschen in Shanghai an Covid-19 erkrankt, und über eine Million Infizierte und Kontaktpersonen mussten isoliert werden. Wegen der zweimonatigen Sperre war die Wirtschaft Shanghais so gut wie lahmgelegt, und dies hatte auch für die Weltwirtschaft negative Folgen.