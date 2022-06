Indonesien: Bei jungen Muslimen findet „Indonesien Ohne Dating“-Bewegung Verbreitung

ⓒ YONHAP News

Laut Medien wie „The Straits Times“ findet in Indonesien, dem größten muslimischen Staat der Welt, unter jungen Muslimen die sogenannte „Indonesien Ohne Dating“-Bewegung Verbreitung. Der Schriftsteller La Ode Munafar initiierte 2015 durch sein Buch die Kampagne, in dem er meinte, dass Dating jungen Menschen Schaden bringe und viele Gewalttaten beim Dating beginnen.





Er behauptet, Dating animiere zum Geschlechtsverkehr und der Schwangerschaft vor der Heirat, so dass junge Indonesier im Teenage-Alter heiraten, Gewalt und Kindesmisshandlung in der Familie und damit wiederholte Scheidung und Wiederheirat erleben. Eine Reihe von Handlungen wie vorehelicher Geschlechtsverkehr verstoßen gegen die islamische Glaubenslehre, also solle man ohne Dating heiraten, wenn man einen angemessenen Partner hat.





In Indonesien ließen sich im vergangenen Jahr 447.000 Paare scheiden. Die Zahl der Mitglieder der Bewegung „Indonesien ohne Dating“ beträgt gegenwärtig 30.000, und sie sind in Chaträumen von WhatsApp und sozialen Netzwerken aktiv. Wird man Mitglied dieser Bewegung, muss man innerhalb von drei Monaten mit dem Freund oder der Freundin Schluss machen. La Ode Munafar sagte, dass er eine Frau einen Monat nach dem Kennenlernen geheiratet habe und seit sieben Jahren in einer glücklichen Ehe lebe. Die Bewegung „Indonesien ohne Dating“ entfachte aber auch Diskussionen darüber, dass sie junge Indonesier zum frühen Heiraten animiere.





Nach UNICEF heirateten sieben von zehn indonesischen Mädchen vor dem 18. Geburtstag. Das indonesische Parlament hat 2019 das Mindestalter für Mädchen bei der Eheschließung von 16 auf 19 erhöht. Aber immer noch werden viele Mädchen der frühzeitigen Verheiratung ausgeliefert, wenn die Eltern es verlangen. Ein Experte in Indonesien sagt, dass junge Muslime mit mangelndem Wissen über den Islam stark vom konservativen islamischen Denken beeinflusst werden, das die religiöse Moral der Einzelpersonen unterstreicht. In Indonesien ist der Islam zwar keine Staatsreligion. Jedoch sind 87 Prozent der 270 Millionen Einwohner Muslime.