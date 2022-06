Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ SAMSUNG, YONHAP News, BFC

Viele koreanische Netzbürger interessierten sich für die Nachricht, dass sich im vergangenen Monat jeder vierte neue Smartphone-Käufer in der Welt für ein Samsung-Handy entschieden hat. Laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research betrug auf dem globalen Smartphone-Markt der Marktanteil von Samsung Electronics im April dieses Jahres 24 Prozent. Dies entsprach gegenüber demselben Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 9 Prozentpunkte.

Nach monatlichen Marktanteilen betrachtet hat Samsung Electronics seit April 2017 mit 25 Prozent den bisher höchsten Wert erreicht. Das koreanische Unternehmen hat auch drei Monate in Folge die Spitzenposition auf dem globalen Smartphone-Markt behauptet. Im Marktanteil im April dieses Jahres steht das US-Unternehmen Apple mit einem Marktanteil von 15 Prozent hinter Samsung an zweiter Stelle, gefolgt vom chinesischen Hersteller Xiaomi mit einem Marktanteil von 12 Prozent.

Bei Samsung Electronics ist auch das Smartphone-Verkaufsvolumen um 9 Prozent nach oben geklettert, während im vergangenen Monat das weltweite Verkaufsvolumen gegenüber dem Vormonat um 8 Prozent geschrumpft ist. Vor allem auf dem indischen Markt, auf dem chinesische Marken beliebt waren, ist Samsung Electronics im vergangenen Monat erstmals seit August 2020 im Marktanteil auf Rang 1 gestiegen.

Im April dieses Jahres hat das globale Smartphone-Verkaufsvolumen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 den Tiefststand erreicht. Darauf hat der Lockdown in chinesischen Städten einen großen Einfluss ausgeübt. In China ist die Verkaufsmenge von Smartphones stark zurückgegangen. Daher rechnet das Marktforschungsunternehmen damit, dass auch im zweiten Jahresquartal das südkoreanische Unternehmen seine Spitzenposition im Weltmarkt aufrechterhalten wird. Dies hat damit zu tun, dass der von Samsung Electronics angeführte Markt für faltbare Smartphones stetig wächst.





Viele Netzbürger gaben in den letzten Tagen auch häufig den sogenannten Schienenwald-Weg in Pohang als Suchwort ein, um mehr über den Ort zu erfahren. Denn am 30. Mai wurde darüber berichtet, dass der Schienenwald-Weg in der Stadt Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang durchschnittlich von 30.000 Menschen am Tag besucht wird.

Die Stadt gab am Montag dieser Woche bekannt, dass der vor drei Jahren eröffnete Spazierweg entlang alter Eisenbahnschienen im Tagesdurchschnitt von 30.659 Personen genutzt wird. Werktags liegt die durchschnittliche Nutzerzahl bei 30.713 und am Wochenende bei 30.525. Nach Zeitabschnitten betrachtet ist der Weg von 7:00 bis 9:00 Uhr vormittags und von 18:00 bis 20:00 Uhr werktags stärker frequentiert als an den Wochenenden.

Von 10:00 bis 11:00 Uhr vormittags und von 14:00 bis 17:00 Uhr ist die Besucherzahl an den Wochenenden höher als unter der Woche. Der Schienenwald-Weg wurde angelegt, nachdem im April 2015 der Bahnhof Pohang im Zentrum der Stadt mit der Einführung des Hochgeschwindigkeitszuges in der Stadt in ein Gebiet am Stadtrand verlegt wurde.

Die Stadt investierte umgerechnet rund 20 Millionen Euro und legte entlang der Eisenbahnschienen einen Wald mit einem Spazier- und Radweg sowie öffentlichen Toiletten und einem Musikbrunnen an und machte ihn im Mai 2019 für die Öffentlichkeit zugänglich. Der gesamte Schienenwald-Weg erstreckt sich auf einer Länge von 9,3 Kilometern, und entlang diesem Weg entstehen verschiedene Einrichtungen wie Restaurants, Cafés und Geschäfte. Dies hat den Effekt, dass in der Umgebung des Schienenwalds, die früher als ein unterentwickeltes Gebiet galt, die Stadterneuerung beschleunigt wird.





In den letzten Tagen sorgte der Erfolg des koreanischen Kinos bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes im Internet für viel Gesprächsstoff. Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Tatsache, dass die in Cannes preisgekrönten südkoreanischen Filme in Busan gedreht wurden.

Der südkoreanische Filmstar Song Kang-ho erhielt für seine Rolle im Film „Broker“ des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreeda in Cannes den Preis für den besten Hauptdarsteller. „Broker“ ist ein Roadmovie, und die Fahrt bis nach Seoul beginnt in Busan, so dass der Film im vergangenen Jahr etwa zwei Monate lang an 13 Orten in Busan gedreht wurde. Der japanische Regisseur erklärte beim offiziellen Pressegespräch in Cannes am 27. Mai, dass er die vielfältigen Facetten der Stadt Busan in seinem Film zeigen wollte.

Regisseur Park Chan-wook gewann mit seinem Film „Decision to Leave“ in Cannes den Preis für die beste Regie. Auch dieser Film wurde von 2020 bis 2021 an 23 Orten in Busan gedreht. In Busan gibt es insgesamt 16 Stadtbezirke, und die Dreharbeiten wurden in 14 Bezirken vorgenommen, so dass man damit rechnet, dass der Film vielfältige Bilder aus der zweitgrößten Stadt Südkoreas zeigen wird.

Der „Squid Game“-Star Lee Jung-jae hat mit dem Film „Hunt“ sein Debüt als Filmregisseur gegeben. Dieser Film wurde in Cannes in der dem Genre gewidmeten Reihe Midnight Screening gezeigt. Auch dieser Film, ein brutales Katz-und-Maus-Spiel um Agenten und Doppelagenten, wurde im vergangenen Jahr sechs Monate lang in Busan gedreht. Dieser Film wird wahrscheinlich zwischen Juli und August in Südkorea ins Kino kommen. Die beiden anderen Filme feiern im Juni den Kinostart. Wegen der guten Nachricht aus Cannes warten die südkoreanischen Filmfans voller Spannung und mit großem Interesse auf den Kinostart dieser Filme.