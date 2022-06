Seo In-guk feiert nach fünf Jahren Comeback als Sänger

Der südkoreanische Popsänger und Schauspieler Seo In-guk veröffentlicht nach rund fünf Jahren ein neues Album. Seine Agentur Aer Music teilte kürzlich mit, dass Seo am 14. Juni über Online-Musikstreaming-Dienste sein neues Album „Love and Love“ veröffentlicht. Als Sänger war er zuletzt vor fünf Jahren aktiv. Damals hatte er die Digital-Single „Better Together“ veröffentlicht. So wie bei dieser Single hat Seo auch diesmal an allen Songs als Songschreiber mitgewirkt.

Seo In-guk debütierte durch seinen Sieg bei der Castingshow „Superstar K“ des Senders Mnet im Jahr 2009 als Sänger und erfreut sich nun auch als Schauspieler großer Beliebtheit. Sein Schauspiel-Debüt gab er 2012 in der tvN-Serie „Reply 1997“.