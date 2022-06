NCT Dream hat Repackage-Album veröffentlicht

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Boyband NCT Dream hat am 30. Mai eine Repackage-Version ihres zweiten Studioalbums in voller Länge „Glitch Mode“ veröffentlicht. Das Repackage-Album trägt den Titel „Beatbox“ und enthält zusätzlich zu den 11 Tracks von „Glitch Mode“ vier neue Tracks wie „Beatbox“, „To My First“, „Sorry, Heart“ und „On The Way“.

Für Gesprächsstoff sorgte das Repackage-Album auch deswegen, weil dafür umweltfreundliche Materialien verwendet werden. Bis einen Tag vor der Veröffentlichung lag die Vorbestellungsmenge des Repackage-Albums bei rund 1,41 Millionen Einheiten. Vom zweiten Album „Glitch Mode“ wurden in einer Woche 2,1 Millionen Exemplare verkauft.