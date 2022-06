Film „Roundup“ führt zweites Wochenende in Folge Kinocharts an

ⓒ ABO Entertainment, Megabox Plus M

Der koreanische Krimi-Actionfilm „Roundup“ mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle führt das zweite Wochenende in Folge die Kinocharts an. Nach dem Korea Box Office Information System (Kobis) lockte der Film vom 27. bis 29. Mai rund 1.792.000 Zuschauer ins Kino und behauptete seinen ersten Platz.

Der zweite Teil des 2017 veröffentlichten Actionfilms „The Outlaws“ feierte am 18. Mai seine Premiere. Seitdem haben sich über 6.560.000 Menschen diesen Film angesehen. Damit ist der Streifen unter den Filmen, die in diesem Jahr bisher in den koreanischen Kinos gezeigt wurden, der erfolgreichste Film. An zweiter Stelle steht der US-Superheldenfilm „Docter Strange in the Multiverse of Madness“ mit 5.754.421 Kinobesuchern.