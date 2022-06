Nordkoreanische Filme

ⓒ YONHAP News

Zum ersten Mal seit etwa sechs Jahren haben die nordkoreanischen Staatsmedien einen Film aus dem eigenen Land beworben. Am 9. April sei der Film “Ein Tag, eine Nacht” herausgekommen. Ungewiss ist, ob die Filmproduktion in Nordkorea wieder in Schwung gebracht werden kann, die unter dem jetzigen Machthaber Kim Jong-un eher einen schlechten Stand hat. Besondere Aufmerksamkeit lenkte ein stilvoller Trailer für den neuen Film auf sich, den die zentrale Fernsehstation veröffentlichte. In der offiziellen Zeitung Rodong Sinmun hieß es, die Produktion zeige, dass der Kunstfilm des Landes ein neues Niveau erreicht habe. In dem Film geht es um eine Krankenschwester, die herausfindet, dass ein Spion versucht, das sozialistische System zu unterlaufen. Über die Filmbranche in Nordkorea sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der südkoreanischen Konkuk-Universität:





Der Film basiert auf einer realen Person mit dem Namen Ra Myong-hee, die 2020 gestorben ist. Ra war Krankenschwester. 1958 ging sie in das Haus eines hochrangigen Beamten, um ihm eine Spritze zu verabreichen. Sie erkannte, dass der Beamte ein Verräter ist. Sie schrieb einen Brief an Kim Il-sung, um den Machthaber über die Verschwörung, die sie entdeckte, zu informieren. Als Anerkennung erhielt sie später den Titel einer Heldin. Der Film verarbeitet zahlreiche Thriller-Elemente.





Die in Nordkorea als Kunstfilm verstandene Produktion wurde vom Filmstudio des 25. April produziert:





Es gibt drei größere Filmeinrichtungen in Nordkorea. Das Koreanische Kunstfilmstudio ist der größte Produzent, während das Filmstudio des 25. April von der Volksarmee betrieben wird. Die Pjöngjanger Universität für Dramatische und Filmische Kunst hat ein Jugendfilmstudio, in dem die Absolventen zum Abschluss einen Film produzieren. Ihre Filme sind so gut gemacht, dass das Studio als offizielle Filmproduktionseinrichtung anerkannt wird. Viele dieser Filme haben Jugendliche als Hauptfiguren.





In Nordkorea gehören Personen, die in der Filmproduktion tätig sind, zu bestimmten Organisationen. Der gesamte Produktionsprozess vom Drehbuch über die Dreharbeiten bis zum Schnitt wird von der Abteilung für Propaganda und Agitation überwacht, während eine Behörde unter dem Kulturministerium für die Verbreitung der Filme zuständig ist:





Einige Kinos in Pjöngjang sind nach den Bezirken benannt, in denen sie sich befinden. Die Bürger können sich die Filme auch an anderen Orten ansehen, die mit einem Projektor und einer Leinwand ausgestattet sind, einschließlich des Kulturzentrums. Nordkorea hat auch ein Multiplex-Kino, es ist das Internationale Kinohaus in Pjöngjang auf der Insel Yanggak.





Das Internationale Kinohaus in Pjöngjang gilt als das represäntative Kino in Nordkorea, in dem auch “Ein Tag, eine Nacht” vorgeführt wurde. Das Kinogebäude entstand 1989, als das Welt-Jugend- und Studenten-Festival in Pjöngjang stattfand. Es hat sechs Kinoräume, und der größte Saal kann 2000 Zuschauer fassen. Der Saal wird auch für Opern- und Schauspielaufführungen genutzt. Der frühere Machthaber Kim Jong-il hatte einen großen Einfluss auf die Filmgeschichte des Landes. Er galt als großer Filmfan. Ende der 1960er Jahre wurde Kim Direktor der Abteilung für Propaganda und Agitation, und er begann damit, einen Personenkult um seinen Vater und Regimegründer Kim Il-sung aufzubauen. Er richtete das Paekdu-Studio ein, das für die Produktion von Filmen über die Kim-Familie zuständig war. Eine der Produktionen ist der zehnteilige Film “Der Star Koreas”, der sich um den frühen anti-japanischen Kampf Kim Il-sungs dreht:





Kim Jong-il übernahm die Position des Machthabers, während er seine politische Basis durch den Personenkult um seinen Vater festigte. Dabei setzte er wichtige politsche Vorhaben um, die mit Film, Musik und Kunst zu tun hatten. Der Film “Der Star Koreas” wurde von einem Gedicht des selben Titels von Kim Hyok inspiriert, in dem Kim Il-sung als Oberster Anführer des Volks gepriesen wird. Der Film, der die historische Legitimität der anti-japanischen Revolution repräsentiert, war bis heute der am meisten gesehene Film des Landes. Nordkorea behauptet, dass 120 Millionen Menschen bis 1992 den Film sahen. Von den Bürgern wird verlangt, dass sie sich den Film anschauen, und es wird angenommen, dass sie ihn mehrmals sehen.





„Der Star Koreas“ ist der erste nordkoreanische Film, in dem der Machthaber als Hauptfigur im Zentrum steht. Im Jahr 1978 schockierte weltweit die Nachricht über die Verschleppung eines südkoreanischen Filmemachers und einer Schauspielerin nach Nordkorea. Dahinter stand Kim Jong-il. Der Regisseur Shin Sang-ok und die Schauspielerin Choi Eun-hee wurden getrennt voneinander aus Hongkong verschleppt. Das verheiratete Paar beherrschte in den 60er Jahren die südkoreanische Filmszene. Die Dokumentation “Die Liebenden und der Despot” der Regisseure Ross Adam und Robert Cannan wurde 1961 zum Sundance Film Festival in den USA eingeladen. Der Film dreht sich um die Verschleppung und die Unterhaltung mit Kim Jong-il, die von Choi heimlich aufgenommen wurde. Darin erläutert Kim, warum er die beiden nach Nordkorea gebracht habe. Choi trat 2009 in einem Fernsehprogramm von KBS auf:





Kim Jong-il sagte uns, wir sollten gute Filme machen, die auf ideologische Element verzichten, so dass sie im Ausland akzeptabel sind. Damals hatte Nordkorea in Südostasien ein sehr schlechtes Image. Kim wollte das Image verbessern und Filme exportieren. Auf sein Verlangen hin konzentrierten wir uns auf die Filmproduktion.





Kim Jong-il wollte das Regime weiter stabilisieren, und dazu brauchte er Filme, die die Öffentlichkeit ansprechen. In Nordkorea produzierte Shin bis zu seiner Flucht 1986 während eines Besuchs in Wien 17 Filme:





Shin arbeitete in Nordkorea in seinem eigenen Filmstudio, das Shin Films hieß. Noch heute erinnern sich ältere Nokrdkoreaner daran, dass sie Shins Filme mochten. Zum Beispiel verwenden Regisseure normalerweise Miniaturen, um die Szene einer Zugexplosion nachzustellen, weil es zu teuer wäre, solch eine Szene in der Wirklichkeit zu filmen. Doch Shin jagte einen wirklichen Zug in die Luft, um die Szene realistischer zu machen. Für einen Schneesturm griff er nicht auf die gewöhnliche Methode zurück, starke Ventilatoren zu benutzen, sondern ließ stattdessen mehrere Hubschrauber fliegen.





Shin hatte eine große Wirkung auf die nordkoreanische Filmszene in den 80er Jahren. Er sah nicht nur von Agitationselementen ab, sondern öffnete den Film für die Darstellung von Gefühlen, die in Nordkorea tabu waren.





Nordkoreanische Kinofilme sind eher langweilig. Es gibt keine Erotik-, Horror- oder Action-Filme. Insbesondere sexuelle Ausdrücke sind beschränkt. Für eine Kussszene zum Beispiel wenden die Regisseure plötzlich die Kamera in eine andere Richtung oder blockieren die Sicht auf die Szene mit einem Baum. Bei einer Vergewaltigungsszene in dem Film “Salz” rannten alle Kameraleute davon aus Angst, dass ihre ideologische Einstellung infrage gestellt werden könnte. In dem Film “Liebe, liebe meine Liebe” löst sich die Jackenkordel der Hauptdarstellerin. Die Szene sorgte für großes Aufsehen.





In Nordkorea, wo der Kollektivismus in Allem eine wichtige Rolle spielt, leisteten Shin und Choi dazu bei, neues Territorium für die Filmszene zu erschließen, indem sie den Fokus auf die Individualität der Künstler richteten. Nach der Flucht Shins verlor Nordkoreas Kino an Schwung. Das gilt besonders für die 90er Jahre, als der sozialistische Block zusammenbrach und Nordkorea von enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten heimgesucht wurde. Ab Mitte der 2000er Jahre begann Nordkorea damit, den Filmexport und die Zusammenarbeit mit dem Ausland zu fördern. In den Anfangsjahren der Herrschaft von Kim Jong-un wurden in Koproduktion mit anderen Ländern eine Reihe von Filmen herausgebracht:





Früher arbeitete Nordkorea in der Filmproduktion mit der Sowjetunion zusammen. Unter Kim Jong-un wurde der Film “Treffen in Pjöngjang” gemeinsam mit China produziert, während der Film “Genosse Kim fliegt” eine Koproduktion mit Großbritannien und Belgien war. Der Korea-Amerikaner Bae Byung-jun produzierte “Die andere Seite des Bergs” in einer Koproduktion zwischen Nordkorea und den USA. “Genosse Kim fliegt” zeigte unter anderen Filmen, in welche Richtung das nordkoreanische Kino geht. Er enthielt realistische, aber auch komische Elemente, indem er das Thema des nordkoreanischen Zirkus aufnahm. Dieser ist einer der Bereiche in Nordkorea, an denen die internationale Gemeinschaft Interesse zeigt.





Der Film ist eine leichte romantische Komödie über eine junge Frau namens Kim Young-mi, die als Kohleminenarbeiterin arbeitet. Sie träumt von einer Karriere als Trapezkünstlerin, um ihre Höhenangst und ihren Arbeiterhintergrund hinter sich zu lassen. Neun nordkoreanische Filme einschließlich “Genosse Kim fliegt” wurden 2018 während des Bucheon-Festivals für Fantastische Filme in Südkorea gezeigt. Auch der nordkoreanische Film “Die Geschichte unseres Hauses” von 2016 zog dabei Aufmerksamkeit auf sich. Der Film gewann den ersten Preis beim Internationalen Pjöngjanger Filmfestival von 2016. Er dreht sich um ein Mädchen, das sich um verwaiste Geschwister kümmert, nachdem es die Mittelschule absolviert hat. Eine Reihe von jungen Schauspielern und Schauspielerinnen treten in dem Film auf, um das tägliche Leben norkoreanischer Familien und die Probleme von Teenagern zu zeigen:





Die Szenenaufteilung in nordkoreanischen Filmen ist dynamisch geworden und hat sich verfeinert. Es werden filmische Techniken und verschiedene Kameraeinstellungen unter Verwendung unterschiedlicher Geräte benutzt.





Es ist bedeutungsvoll, dass Filme wie “Genosse Kim fliegt” und “Die Geschichte unseres Hauses” nicht das typische Format der Regimepropaganda vorstellen. In Übereinstimmung mit den neuen Entwicklungen in der Kim-Jong-un-Ära verändern sich auch nordkoreanische Filme Schritt für Schritt.