Musik zum koreanischen Feiertag Dano

Morgen ist nach dem Mondkalender der 5. Mai und damit der Feiertag Dano단오. In China wird an diesem Tag Qu Yuan gedacht, einem Dichter und Politiker, der rund 300 Jahre vor Christus im Königreich Chu lebte. Eines Tages fiel er einer Verschwörung seiner Feinde zum Opfer und wurde aufgrund von Hochverrat verbannt. Im Exil wollte er seine Unschuld beweisen, indem er sich im Fluss Milou ertränkte. Seitdem wird am 5. Mai nach dem Mondkalender Qu Yuan gedacht, und eine der Traditionen an dem Tag sind die Drachenboot-Regattas. Sie sollen symbolisch für die Bemühungen der Menschen stehen, Qu Yuan aus dem Fluss zu bergen. Außerdem werden an dem Tag traditionell Zongzi gegessen, das sind in Lotusblätter eingewickelte Bälle aus Klebreis. Der Legende nach warfen die Menschen nach Qu Yuans Selbstmord diese Bälle in den Fluss, um die Fische davon abzuhalten, die Leiche des Beamten zu fressen.





In Korea wird der Feiertag Dano jedoch anders begangen. An Dano ist die Yang-Energie der Legende nach am stärksten. Der Tag fällt zudem in eine Zeit, in der die Bauern etwas Pause haben, nachdem sie den Reis fürs Jahr gepflanzt haben. Damit ist er der perfekte Zeitpunkt für ein Fest, bei dem um eine reichhaltige Ernte gebeten wird. Das berühmteste der Dano-Feste in Korea ist wohl das in Gangneung, welches sogar zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört. Das Fest verbindet konfuzianische Zeremonien, schamanistische Rituale und ein traditionelles Maskenspiel und bringt Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft zusammen.





Die Vorbereitungen für den Feiertag beginnen am 5. April nach dem Mondkalender, einen Monat vor dem Festival, wenn der Alkohol für das Fest angesetzt wird. Am 15. April wird dann ein schamanistisches Ritual auf dem Gebirgspass Daegwallyeong abgehalten. Nach dem Ritual, wenn die Menschen wieder hinab ins Tal gehen, wird ein Lied namens „Yeongsanhong영산홍“ gesungen. Benannt ist das Lied nach einer Rhododendron-Art, die in Korea heimisch ist. Vermutlich kommt der Titel daher, dass die Menschen bei ihrer Wanderung vom Berg Fackeln tragen und die langen Reihen von rotglühenden Fackeln in der Dunkelheit an die roten Blumen des Rhododendrons erinnerten.

In früheren Zeiten hielten sich Frauen in Korea meist zu Hause auf, aber an Dano konnten sie ihre Häuser verlassen. Sie wuschen ihre Haare im Fluss oder schaukelten auf großen Schaukeln. Auch romantische Beziehungen konnten an dem Tag beginnen, und die berühmteste unter ihnen ist wohl die zwischen Lee Mong-ryong이몽룡 und Seong Chun-hyang성춘향 aus der berühmten koreanischen Geschichte der Chun-hyang. Lee Mong-ryong nahm sich an Dano eine Pause von seinen Studien und entdeckte Chun-hyang beim Schaukeln. Er schickte seinen Diener Bangja vor, um ein Treffen mit Chun-hyang zu arrangieren, doch sie lehnte ab und forderte, das Mong-ryong persönlich kommt. Im bekannten Pansori „Chunhyangga“ lehnt Chun-hyang Mong-ryongs Einladung ab, doch im Volkslied „Sochunhyangga소춘향가“ aus der Gyeonggi-Provinz sagt sie ihm zumindest, wo sie lebt. Ihr Haus sei so schön wie sie selbst, umgeben von hohen Bambusstöcken und mit einer kleinen Pagode direkt neben einer Pinie, heißt es in dem Lied.





Der Titel des Liedes „Chucheonsa추천사“, geschrieben von dem Gayageum-Spieler Hwang Byung-ki황병기, bedeutet „Lied zum Schaukeln“ und war ursprünglich ein Gedicht von Seo Jeong-ju서정주. Darin wird Chun-hyangs Sehnsucht danach beschrieben, alle gesellschaftlichen Zwänge abzuwerfen und frei zu sein. Zitieren wir einige Zeilen aus dem Lied:





Hyangdan, schiebe die Schaukel an,

so als würdest du

ein Boot aufs Meer schicken,

Hyangdan.





Schiebe mich fort, Hyangdan,

von diesem gehorsam schwankenden Weidenbaum,

von den Blumen wie den gestickten auf meinem Kissen,

von den kleinen Schmetterlingen und den Eulen.





