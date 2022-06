Südkoreaner bei den Filmfestspielen in Cannes erfolgreich

ⓒYONHAP News

Der südkoreanische Film hat bei den Filmfestspielen in Cannes große Erfolge gefeiert.





Regisseur Park Chan-wook wurde bei der Preisverleihung am 28. Mai im Grand Theatre Lumière mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Park erhielt die Auszeichnung für seinen Film „Decision to Leave“. Schauspieler Song Kang-ho wurde für seine Rolle in „Broker“ der Preis für den besten Hauptdarsteller verliehen.





Song Kang-ho ist hervorragend darin, in seiner Rolle vollkommen aufzugehen und subtile Gefühlsregungen überzeugend zum Ausdruck zu bringen. In „Broker“ hat er die Kritiker mit seiner Schauspielkunst besonders überzeugen können. Song Kang-ho spielt darin den Broker Sang-hyeon, der in Babyklappen abgegebene Babys stiehlt, um sie an kinderlose Ehepaare zu verkaufen. Der Film ist eine südkoreanische Produktion mit südkoreanischer Besetzung, inszeniert von dem japanischen Regisseur Hirokazu Koreeda.





Regisseur Park Chan-wook wurde das vierte Mal in den Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes eingeladen. 2004 gewann er mit „Oldboy“ den Großen Preis der Jury und 2009 mit „Durst“ den Preis der Jury. Er ist der zweite südkoreanische Regisseur, dem in Cannes der Preis für die beste Regie verliehen wurde. 2002 wurde Im Kwon-taek für seinen Film „Im Rausch der Farben und der Liebe“ diese Ehre zuteil.





„Decision to Leave“ ist ein auf der klassischen dramaturgischen Technik eines Krimis aufgebauter Liebesfilm mit Park Hae-il und Tang Wei in den Hauptrollen. Er erzählt die Geschichte eines Polizisten, der den Tod eines Mannes untersucht, und mit der Zeit Gefühle für die Witwe des Verstorbenen entwickelt.





Der Film erhielt nach seiner Weltpremiere in Cannes positive Kritiken der Medien und wurde als Favorit für die Goldene Palme gehandelt. “Screen Daily” verlieh dem Mysterystreifen die höchste Note von 3,2 Punkten.