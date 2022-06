Kleinunternehmer und Selbstständige erhalten neue Corona-Hilfen

ⓒYONHAP News

Seit Montag werden Hilfen für Kleinunternehmen und Selbstständige, die aufgrund der Corona-Maßnahmen Einbußen erlitten hatten, ausgezahlt.





Das Parlament hatte am 29. Mai das zweite Zusatzbudget in diesem Jahr mit einem Volumen von 62 Billionen Won (49,7 Milliarden Dollar) verabschiedet. Dazu zählen 39 Billionen Won an Ausgaben der Zentralregierung für die Entschädigung von Kleinunternehmen. Bei 23 Billionen Won handelt es sich um Steuerumlagen der kommunalen Selbstverwaltungen.





Von den Zuschüssen profitieren kleinere Handels- und Gewerbetreibende und Kleinunternehmen. Auch mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis fünf Milliarden Won (vier Millionen Dollar) können die Hilfszahlung beantragen. Insgesamt haben etwa 3,71 Millionen Personen bzw. Unternehmen Anspruch darauf. Die durch die Restriktionen geschädigten Betriebe erhalten mindestens sechs Millionen Won. Etwa 50 Betriebe, die einen Umsatzrückgang von über 40 Prozent im Jahr verbuchten, werden mit mindestens sieben Millionen Won unterstützt.





Die Umsatzeinbußen wurden von der Regierung anhand der Datenbank der Steuerbehörde im Vorfeld festgestellt, sodass die Antragsteller keine Unterlagen mitbringen müssen und die Geldmittel unverzüglich nach der Beantragung ausgezahlt werden können.





Neben der finanziellen Abfindung wurden verschiedene Unterstützungsmaßnahmen erarbeitet.





Für die Verbesserung des Systems für die Entschädigung von Einbußen wurden 1,6 Billionen Won zusätzlich bereitgestellt. Damit die Verluste der Kleinunternehmen vollständig ausgeglichen werden können, wurde beschlossen, die Entschädigungsquote von 90 auf 100 Prozent zu erhöhen.





Für spezielle Kreditgarantien sind 1,2 Billionen Won eingeplant. Damit soll auf Liquiditätsprobleme von kleinen Handels- und Gewerbetreibenden reagiert werden können.