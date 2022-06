Partei Macht des Volks mit haushohem Sieg bei den Kommunalwahlen

ⓒYONHAP News

Bei den Regional- und Kommunalwahlen am Mittwoch hat die Partei Macht des Volks (PPP) haushoch gesiegt.





Die Regierungspartei gewann 12 von 17 Führungsposten der provinzfreien Großstädte und Provinzen. Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas konnte sich lediglich fünf Gouverneursposten und Bürgermeisterämter in provinzfreien Städten sichern.





Außer in den Provinzen Süd- und Nord-Jeolla, der Hochburg der Minjoo-Partei, sowie Jeju und der Provinz Gyeonggi war die PPP in allen Regionen überlegen. In der besonders umkämpften Provinz Gyeonggi, die zur Hauptstadtregion gehört, siegte der Kandidat der Minjoo-Partei, Kim Dong-yeon, mit einem äußerst knappen Vorsprung von 0,14 Prozent.





Die PPP gewann zudem 145 Bürgermeisterämter in kleineren Städten und Bezirksleiterposten. Die Minjoo-Partei konnte sich in 63 Städten und Bezirken durchsetzen.





Bei den Nachwahlen zur Nationalversammlung gewann die PPP in fünf der sieben Wahlkreise. Darunter befand sich auch ein Wahlkreis, in dem zuvor ein Vertreter der Minjoo-Partei das Mandat innehatte. Die Minjoo-Partei verteidigte ihre Sitze nur in zwei Wahlkreisen. Die Zahl der Mandate der PPP in der Nationalversammlung mit insgesamt 300 Sitzen stieg um einen auf 114. Die Zahl der Sitze der Minjoo-Partei fiel um einen auf 169.





Das Wahlergebnis wird als Wunsch der Bevölkerung nach einer stabilen Staatsführung durch die neue Regierung interpretiert. Beobachtern nach habe auch der parteiinterne Konflikt der Minjoo-Partei die Wähler verstimmt.





Die PPP konnte hingegen mit verschiedenen Events der Regierung, wie die Öffnung des Blauen Hauses Cheongwadae, das Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und die Teilnahme des Regierungslagers an der Gedenkveranstaltung zur Demokratiebewegung von Gwangju, das Vertrauen der Bürger gewinnen.





Die Position der Minjoo-Partei als politisches Gegengewicht zur konservativen Regierung hat durch zwei aufeinanderfolgende Wahlniederlagen zu bröckeln begonnen. Die Parteiführung gestand die Niederlage ein und trat geschlossen zurück.