Multikultureller Gesangswettbewerb

Jedes Jahr am 20. Mai wird in Südkorea der Weltbürgertag gefeiert, mit dem Ziel, das Verständnis für fremde Kulturen zu vertiefen und eine Grundlage für eine gelungene multikulturelle Gesellschaft zu schaffen. Die Ausländerbehörde hat anlässlich des 15. Tags der Weltbürger in diesem Jahr einen multikulturellen Gesangswettbewerb für Chor und Ensemble veranstaltet.

Über Lieder und Musik sollten Verständnis und Anerkennung für die kulturelle Vielfalt gefördert und die Gelegenheit für einen Austausch zwischen Einheimischen und Migranten geschaffen werden.

An dem Hauptwettbewerb nahmen sieben Gruppen teil, die in einer Vorrunde unter 14 Teams ausgewählt wurden Obwohl es sich um einen Wettbewerb handelte, herrschte eine heitere Stimmung wie bei einem Fest.