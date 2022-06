Thailand legalisiert Cannabis-Anbau und lässt Cannabis-Häftlinge frei

ⓒ YONHAP News

Die thailändische Regierung hat beschlossen, den Anbau von Cannabis zu legalisieren. Damit sollen rund 4.000 Menschen, die wegen cannabisbezogener Straftaten vor Gericht stehen oder inhaftiert worden sind, freigelassen werden. Lokalen Medien wie der Tageszeitung „Bangkok Post“ und dem Fernsehsender „Thai PBS“ zufolge tritt in Thailand am 9. Juni die Legalisierung von fast allen Cannabisprodukten in Kraft.





Damit werden an dem Tag alle Menschen, die wegen cannabisbezogener Straftaten inhaftiert waren, freigelassen. Deren Zahl belaufe sich auf rund 4.000. Auch das Geld in Höhe von 110 Millionen Baht oder 3,2 Millionen Dollar, das nach dem Geldwäschegesetz wegen cannabisbezogener Straftaten beschlagnahmt worden war, werde nach dem 9. Juni an die Besitzer zurückgegeben. Es bestehe auch die Aussicht, dass die früheren Besitzer etwa 16 Tonnen beschlagnahmtes Cannabis vom Staat zurückverlangen werden.





Die thailändische Regierung hat im vergangenen Dezember Cannabispflanzen von der Drogenliste gestrichen. Die Ankündigung wurde am 8. Februar unterzeichnet und im Königlichen Amtsblatt veröffentlicht. Die Ankündigung tritt damit am 9. Juni, 120 Tage nach der Veröffentlichung, in Kraft. Ab dem Tag können auch Haushalte Cannabispflanzen anbauen, wenn sie dies der Provinzbehörde melden. Jedoch sind Pflanzen mit einem THC-Gehalt von mehr als 0,2 Prozent davon ausgenommen. THC steht für den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol.





Thailand hat 2018 als erstes Land in Asien den Anbau und die Nutzung von Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert. Damals hatten Kanada, Australien, einige Bundestaaten der USA und Israel Cannabis legalisiert, so dass mit der Entstehung eines großen Marktes dafür gerechnet wurde. Die Entkriminalisierung und der Heimgebrauch von Marihuana war ein wichtiges Wahlversprechen der vom gegenwärtigen Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul geführten Bhumjaithai-Partei bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019. Begründet wurde das Wahlversprechen auch mit der Steigerung der Einnahmen der Cannabis-Anbauer.