China beginnt laut Bericht diese Woche mit dem Bau einer geheimen Militärbasis in Kambodscha

Die Washington Post hat gestern unter Berufung auf westliche Beamte berichtet, dass in dieser Woche der Spatenstich für den von China heimlich vorangetriebenen Bau eines Marinestützpunktes in Kambodscha stattfinden wird. Gebaut werde die geheime Militäranlage Chinas im nördlichen Teil der kambodschanischen Marinebasis Ream am Golf von Thailand. Am 9. Juni soll die Grundsteinlegung stattfinden, und dabei werde der chinesische Botschafter in Kambodscha anwesend sein.





Die Washington Post wies darauf hin, dass es sich dabei um den zweiten Außenposten eines chinesischen Marinestützpunktes im Ausland und den ersten in der strategisch bedeutsamen Indopazifik-Region handele. Chinas einzige andere ausländische Militärbasis ist derzeit eine Marineanlage im ostafrikanischen Dschibuti. Das Vorhaben Chinas, in Kambodscha heimlich eine Marinebasis bauen zu wollen, zeige den Willen Chinas, mit Blick auf das Bestreben der USA nach der Verstärkung ihres Einflusses in der Indopazifik-Region seine militärische Präsenz in dieser Region und seinen Machtstatus deutlich zu machen.





Vor allem wenn China über eine Militärbasis verfügen kann, die große Marineschiffe westlich des Südchinesischen Meeres beherbergen kann, wäre dies hinsichtlich Chinas Bestreben, seine Präsenz in der Region auszuweiten, von großer Bedeutung. Der chinesische Außenminister Wang Yi besuchte direkt nach dem Asien-Besuch des US-Präsidenten Joe Biden südpazifische Inselstaaten, um die diplomatischen Beziehungen mit diesen Ländern zu verstärken.





Das Wallstreet Journal berichtete 2019, dass China und Kambodscha ein Abkommen zum Bau einer chinesischen Marinebasis in Kambodscha unterzeichnet hätten. Die Regierungen beider Länder verneinten dies damals. Die Washington Post berichtete jedoch, dass diesmal ein chinesischer Beamter bestätigt habe, dass ein Teil der kambodschanischen Marinebasis vom chinesischen Militär genutzt werde. Es sei aber keine ausschließliche Nutzung durch das Militär vorgesehen, auch chinesische Wissenschaftler würden die Einrichtung nutzen, so der Beamte. Die kambodschanische Botschaft in den USA soll jedoch dem Inhalt des Berichts strikt widersprochen haben.