Yim Jae-beom feiert nach sieben Jahren Comeback

Der südkoreanische Rockballadensänger Yim Jae-beom feiert nach sieben Jahren sein Comeback. Seine Managementagentur Blueseed Company teilte kürzlich mit, dass Yim am 16. Juni den Prolog-Song „Trost“ zu seinem siebten Studioalbum „SEVEN,“ veröffentlichen wird.





Der Comeback-Song enthalte für Menschen, die in einem dunklen Raum allein ihre schwierige Lage ertragen, die Botschaft, dass man wenigstens in dem Moment, in dem sie sich dieses Lied anhören, ruhig bei ihnen stehen und ihnen damit Trost schenken möchte. Angefangen mit dem Song „Trost“ sollen die Songs des neuen Albums „SEVEN,“ der Reihe nach veröffentlicht werden, und in der zweiten Jahreshälfte soll das Album in voller Länge erscheinen.





Yim, der 1986 als Sänger der Heavy Metal-Band Sinawe debütierte, veröffentlichte 1991 sein erstes Solo-Album und brachte viele Hits hervor. 2015 veröffentlichte er zu seinem 30. Debüt-Jahr das Jubiläumsalbum „After The Sunset: White Night“ und zog sich danach aus der Öffentlichkeit zurück. Nach sieben Jahren meldet er sich nun zurück.