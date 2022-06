Jang Na-ra schließt den Bund fürs Leben

ⓒ Lawon

Die Sängerin und Schauspielerin Jang Na-ra heiratet.





Jang schrieb kürzlich auf ihrer Instagram-Seite, dass sie eine persönliche aber erfreuliche Neuigkeit verkünden möchte. Sie und ihr Freund, der sechs Jahre jünger ist als sie und in der Videoproduktionsbranche arbeitet, und mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, hätten einander versprochen, den Rest ihres Lebens zusammen zu verbringen. Er habe ein wunderschönes Lächeln und sei ein aufrichtiger Mann. Vor allem liebe er, was er tut, und daher habe sie sich in ihn verliebt. Sie wolle mit ihm ein glückliches gemeinsames Leben führen.





Details über die Hochzeit gab sie nicht bekannt. Soweit bekannt wird die Hochzeitsfeier Ende dieses Monats stattfinden.





Jang Na-ra, die 2001 als Sängerin debütierte, zeichnete für viele Hits verantwortlich und erfreut sich auch als Schauspielerin großer Beliebtheit.