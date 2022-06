„The Roundup“ erreicht bald Zuschauerzahl von zehn Millionen

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Krimi-Actionfilm „The Roundup“ behauptete das dritte Wochenende in Folge seine Spitzenposition in den Kinocharts und steht kurz davor, in der Zuschauerzahl die Marke von zehn Millionen zu überschreiten.





Nach den Daten des Korea Box Office Information System (Kobis) wurde der Film vom 3. bis zum 6. Juni, einem Feiertag im Anschluss an das Wochenende, von rund 1.693.000 Menschen gesehen. Am 7. Juni lockte der Film 136.560 Personen ins Kino. Damit erreichte die angehäufte Zuschauerzahl des Films am 21. Tag nach seinem Kinostart 9.460.512. Es wird damit gerechnet, dass die Zuschauerzahl am kommenden Wochenende die Marke von zehn Millionen überschreiten wird. Wenn dies geschieht, wird „The Roundup“ der erste Film mit diesem bedeutenden Ergebnis seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und überhaupt der 20. südkoreanische Film mit einer Zuschauerzahl von über zehn Millionen sein.