ⓒ KBS News





Lee Da-bin gewinnt beim Taekwondo Grand Prix





Lee Da-bin hat beim World Taekwondo Grand Prix die Goldmedaille gewonnen.





Beim Wettbewerb in Rom gewann die Südkoreanerin im Finale der Gewichtsklasse über 67 kg gegen Crystal Weekes aus Puerto Rico mit 2:0. Ab dem diesjährigen Wettbewerb gilt ein neuer Kampfmodus, demnach bis zu drei Runden ausgetragen werden. Sieger ist, wer zuerst zwei Runden gewinnt. Für ihren Sieg erhielt Lee Da-bin ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Dollar.





Die olympische Silbermedaillistin von Tokio konnte insgesamt das dritte Mal bei einem World Taekwondo Grand Prix triumphieren. Die Wettkampf-Serie fand erstmals nach dem Finale im Dezember 2019 in Moskau, und damit nach mehr als zwei Jahren wieder, statt.





Lee Da-bin sagte, sie sei nervös gewesen, weil ihre jüngsten Turnierergebnisse nicht gut gewesen waren. Ihr Ziel für den Wettbewerb in Rom sei es gewesen, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Mit der Freude über den Sieg und das zurückgewonnene Selbstvertrauen wolle sie bei den nächsten Wettbewerben ein gutes Ergebnis bringen.





Landsmännin Kim Jan-di gewann in der 67kg-Gewichtsklasse die Bronzemedaille. Im Halbfinale war sie der Jordanierin Julyana Al-Sadeq mit 0:2 unterlegen. Am ersten Turniertag am 3. Juni bescherte Jang Jun Südkorea die erste Goldmedaille bei dem Wettbewerb. Der Bronzemedaillist von Tokio schaffte es in der 58kg-Gewichtsklasse ganz oben aufs Podest. Im Finale setzte er sich gegen Mohamed Khalil Jendoubi aus Tunesien, gegen den er in Tokio im Halbfinale verloren hatte, mit 2:0 durch.