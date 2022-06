Badmintonspieler bei Turnier in Italien erfolgreich

ⓒ Badminton Korea AssociationSüdkoreanische Badmintonspieler haben bei den offenen internationalen Meisterschaften von Italien im Badminton, den Italian International, erfolgreich abgeschnitten.





Kim Jae-hwan und Yoon Dae-il holten im Herren-Doppel die Goldmedaille. Im Finale des Wettbewerbs in Mailand gewannen sie mit 2:0 gegen die Paarung aus Taiwan.





Im Damendoppel belegten Kim Min-ji und Seong Seung-yeon den dritten Platz.





Das südkoreanische Team nahm an dem am Sonntag zu Ende gegangenen Turnier mit einer Auswahl von neun Spielern teil. Das Ass der Mannschaft im Männer-Einzel, Jeon Hyeok-jin, war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.