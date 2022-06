Aus Korea stammende Australierin Lee Minjee gewinnt US Women´s Open

ⓒ YONHAP NewsDie aus Südkorea stammende australische Profigolferin Lee Minjee hat die mit zehn Millionen Dollar höchstdotierte US Women’s Open gewonnen.





Bei dem zweiten Major der LPGA-Tour im Pine Needles Lodge and Golf Club in North Carolina spielte Lee am Finaltag vier Birdies und vier Bogeys und beendete die Runde mit einem even Par. Mit einem Gesamtscore von -13 bei 271 Schlägen gewann sie mit einem Vorsprung von vier Schlägen vor der Zweiten Mina Harigae aus den USA.





Mit ihrem Spielergebnis hatte die Golferin den bisherigen Turnierrekord von 272 Schlägen um einen Schlag verbessert. Am Moving Day gelang der Spielerin zudem eine neue Rekordleistung. Nach 54 gespielten Löchern kam sie auf einen Score von 200 und übertraf den vor 23 Jahren von Juli Inkster aufgestellten Rekord des besten Ergebnisses nach drei gespielten Runden.





Für die 26-Jährige ist es der zweite Major-Titel nach ihrem Sieg im Juli letzten Jahres bei den Evian Championship und ihr insgesamt achter Sieg auf der LPGA-Tour. Für ihren Sieg bei den US Women’s Open erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 1,8 Millionen Dollar und kletterte an die Spitze der Preisgeldliste.





Die südkoreanische Profigolferin Choi Hye-jin belegte mit einem Gesamtscore von -7 bei 277 Schlägen den dritten Platz. Die Weltranglistenerste Ko Jin-young kam auf Platz vier.