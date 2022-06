Ausstellung restaurierter Kulturgüter im Kansong Art Museum

Das Kansong Art Museum in Seoul hat nach über siebenjähriger Renovierungszeit wieder geöffnet. In einer ersten Ausstellung werden 32 Kulturgüter und der Prozess der Restaurierung und Konservierung dieser Kulturgüter gezeigt. Die Besucher werden in einem Einführungsprogramm von Kuratoren in die Hintergründe der Entstehung der Exponate eingeführt und darin, wie die Kulturgüter restauriert und konserviert wurden.

Zu fünf Werken erhalten die Besucher genaue Erklärungen. Dazu gehören die Bücher mit Werken des Literaten Maehun Gwanoo, der zur Zeit des frühen Joseon lebte und ein Lehrer von König Sejong war, eine, von dem Maler Min Yeong-ik gemalte Orchidee und ein Gemälde des Sees Samilpo im Geumgang Gebirge von Shim Sa-jeong.