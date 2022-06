Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP NewsVom 1. bis zum 6. Juni hat der südkoreanische Fußballverband KFA auf dem Nord-Platz des WM-Stadions Seoul im Stadtteil Sangam-dong anlässlich des 20sten Jubiläums der Fußball-WM 2002 in Südkorea und Japan das KFA-Fußball-Festival 2022 veranstaltet. Während des Festivals fand jeden Tag eine Auktion mit Gegenständen aus dem Fundus der Fußball-Nationalmannschaft statt.

Am 6. Juni, den letzten Tag der Auktionen, wurde vor allem ein Paar Fußballschuhe des koreanischen Fußballstars Son Heung-min versteigert. Es wurde bereits zwei Minuten nach dem Beginn der Versteigerung mit 16 Millionen Won, umgerechnet rund 12.750 Dollar, zugeschlagen. Die Schuhe hatte der Tottenham-Star Son im vergangenen März im Qualifikationsspiel gegen den Iran für die Fußball-WM 2022 in Katar getragen.

Zudem sind die Schuhe eine Maßanfertigung und auch mit seinen Initialen versehen. An der Seite der Schuhe gibt es auch ein Autogramm Sons. Der neue Besitzer dieser Schuhe ist der 24-jährige Yi Jae-ho. Der Studierende sagte, dass er mit finanzieller Unterstützung seines Vaters an der Versteigerung teilgenommen hat und die Schuhe als einen Schatz der Familie hüten werde.

Er würde sich als ein großer Fan des Fußballs und von Son riesig freuen, wenn er seinen Star einmal persönlich treffen könnte. Er bekam als Geschenk auch vier Eintrittskarten für das Testspiel der Fußball-Nationalelf gegen Ägypten, das am 14. Juni im WM-Stadion stattfindet. Während der an den sechs Tagen des Festivals veranstalteten Auktionen haben viele Gegenstände der koreanischen Nationalfußballer wie Trikots und Fußballschuhe neue Besitzer gefunden. Die gesamten Einnahmen werden für den Bau eines Fußball-Zentrums gespendet.





Auch in Südkorea gibt es nun immer mehr Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Viele Netzbürger interessierten sich dafür, aus welchem Grund sich die Vegetarier für diese Ernährungsweise entschieden haben. Ein Forscherteam um Professorin Cho Mi-suk für Ernährungswissenschaft an der Ehwa-Frauenuniversität hat im Mai 2020 bei 245 erwachsenen Vegetariern in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren eine Umfrage durchgeführt.

Danach stellte sich heraus, dass sieben von zehn südkoreanischen Vegetariern als Grund für ihre vegetarische Ernährung Gesundheit und Tierschutz nennen. An den Vegetariern in Südkorea machen Veganer einen Anteil von 50,6 Prozent aus. Danach folgen mit 15,1 Prozent Pesco-Vegetarier, die kein Fleisch, aber Fisch und Milchprodukte und Eier essen, mit 9,8% Ovo-Lacto-Vegetarier, die Milchprodukte und Eier essen, und mit 9,4 Prozent Flexitarier, also gelegentliche Vegetarier.

Das Forscherteam wies in seinem Aufsatz darauf hin, dass in der koreanischen Küche häufig Fleischbrühe und gesalzene und fermentierte Fische benutzt werden, so dass eine vollständige vegane Ernährung manchmal schwierig sei. Pesco-Vegetarier, die Fische essen, halten sich nicht für Semi-Vegetarier, sondern für Vegetarier.

Als Grund für die vegetarische Ernährung wurde mit 38,8 Prozent Zustimmung Tierschutz und mit 33,5 Prozent Zustimmung Gesundheit genannt. 15,9 Prozent ernähren sich aus Gründen des Umweltschutzes fleischlos, 5,3 Prozent aus religiösen Gründen und 2,0 Prozent wegen des Einflusses von Menschen in ihrer Umgebung. Gegenwärtig gibt es in Südkorea keine Statistik über Vegetarier. Der Vegetarier-Verband schätzt die Zahl der Vegetarier in Südkorea auf rund eine bis anderthalb Millionen. Diese Zahl entspricht 2 bis 3 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung. Die Zahl der Veganer wird darunter auf rund 500.000 geschätzt.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass Samsung Electronics im einheimischen Smartphone-Markt im ersten Quartal dieses Jahres mit einem absolut hohen Anteil von 77 Prozent den ersten Platz eingenommen hat. Nach dem globalen Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research ist der Marktanteil der Smartphones von Samsung Electronics gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 10 Prozentpunkte gestiegen.

Das Unternehmen hat mit seinem im Januar dieses Jahres neu auf den Markt gebrachten Smartphone-Modell Galaxy S22 Ultra die herkömmlichen Galaxy Note-Nutzer als Kunden aufgenommen und dadurch das Verkaufsvolumen des neuen Modells gesteigert. Auch mit dem faltbaren Smartphone Galaxy Z Flip 3 erzielte das Unternehmen durch die Vermarktung von limitierten Modellen in Zusammenarbeit mit anderen Marken weiter eine hohe Verkaufszahl.

Einen Beitrag zur Steigerung des Marktanteils von Samsung-Smartphones leistete auch die Tatsache, dass das Unternehmen die Kunden des Unternehmens LG Electronics, das sich aus dem Smartphone-Geschäft zurückzog, zu sich holen konnte. LG Electronics stand bis zum ersten Quartal des vergangenen Jahres auf dem Binnenmarkt mit einem Anteil von 10 Prozent an dritter Stelle. Ende Juli des vergangenen Jahres gab das Unternehmen seine Smartphone-Sparte auf, und sein Marktanteil ging auf Samsung Electronics über.

Im Gegensatz dazu profitierte Apple vom Rückzug von LG Electronics aus dem Smartphone-Geschäft kaum. Das US-Unternehmen erzielte im ersten Quartal dieses Jahres in Südkorea wie im selben Vorjahresquartal einen Marktanteil von 22 Prozent. Unter allen Smartphone-Modellen war das Galaxy S22 Ultra im ersten Quartal 2022 das meistverkaufte Modell, gefolgt von Galaxy Z Flip 3, Galaxy A32, iPhone 13 und Galaxy A52S. Unter den Top Ten gab es sieben Samsung-Modelle.