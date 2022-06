Popkultur-Künstler in Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes wurde ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der südkoreanischen Filmindustrie erreicht. Bei der Abschlusszeremonie am 28. Mai erhielt der Schauspieler Song Kang-ho für seine Rolle im Film “Broker” den Preis als bester Schauspieler. Der Regisseur Park Chan-wook wurde als bester Regisseur für sein Werk “Decision to Leave” ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren feierten sowohl in den USA als auch in Europa koreanische Regisseure wie Bong Joon-ho und Schauspieler oder Schauspielerinnen wie Youn Yuh-jung große Erfolge. Auch die koreanische Popmusik, kurz K-Pop, wie sie etwa von der Boygroup BTS repräsentiert wird, ist weltweit zu einem Begriff geworden. Wie sieht die Popkultur in Nordkorea aus, und welche Rolle spielen Künstler in der dortigen Kulturszene? Film- oder Theaterschauspieler, Tänzer oder Sänger werden in Nordkorea typischerweise als Schauspieler oder Schauspielerinnen bezeichnet.





Die Sängerin Kim Ok-ju beispielsweise gilt als bekannteste “Stimmenschauspielerin” des Landes. Bei einem innerkoreanischen Konzert im Jahr 2018 sang sie zusammen mit der südkoreanischen Sängerin Lee Sun-hee das südkoreanische Lied “Für J”. Kim genoss so große Beliebtheit, dass sie mehr als die Hälfte der Lieder während einer Aufführung der nordkoreanischen Musikgruppe der Kommission für Staatsangelegenheiten im Juni des vergangenen Jahres sang. Machthaber Kim Jong-un befand sich damals im Publikum. Kim Ok-ju sang “Unsere Mutter” mit der Bandsängerin Cha Yoon-mi.





Kims Solostück “Dem Gefühl folgen” wurde als Musidvideo produziert, und die offizielle Zeitung Rodong Sinmun veröffentlichte sogar die Noten des Lieds. Dank ihrer Popularität erhielt sie im Juli des vergangenen Jahres den Titel “Schauspielerin des Volkes”. Sie war die erste Künstlerin seit sechs Jahren, der dieser Titel zugesprochen wurde. Über Kim und die nordkoreanische Popkultur sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der südkoreanischen Konkuk-Universität:





Kim Ok-ju ist eine der am meisten gefeierten Prominenten in Nordkorea. Es ist sehr selten, dass eine Künstlerin in den Dreißigern wie Kim den Titel “Schauspielerin des Volkes” erhält. Sie wurde Arm in Arm mit Kim Jong-un fotografiert. Über populäre und erfolgreiche Personen in Nordkorea wird häufig in den Medien berichtet, und sie machen Bilder mit dem Machthaber. Am häufigsten passierte das zuletzt Kim.





Nordkorea begann damit, den Titel “verdienstvoll” an solche Personen zu vergeben, die während des Korea-Kriegs einen Beitrag zur Entwicklung der nationalen Kunst leisteten. Der Titel wurde auch in anderen Bereichen, wie etwa Wissenschaft, Medien und Sport verliehen. Zu den Personen, die die Titel “verdienstvoll” und “Schauspieler des Volkes” erhielten, zählen unter anderen der traditionelle Musiker Chung Nam-hee, der Theaterschauspieler Hwang Chol sowie die legendäre Tänzerin Choi Seung-hee und die Schauspielerin Mun Ye-bong, die in dem Film “Die Geschichte von Chunghyang” spielte. Auch die Schauspielerin Hong Yong-hui, die in “Das Blumenmädchen” auftrat, gehört zu dem Kreis. Hongs Bild ist sogar auf dem Ein-Won-Geldschein abgebildet. Die Sängerin Jeon Hye-young befindet sich ebenfalls auf der Liste. Eines ihrer beliebten Lieder, das den Titel “Pfeifen” trägt, ist sogar in Südkorea bekannt:





In Nordkorea gibt es vier Ehrentitel – “Verdienstvoller Künstler”, “Verdienstvoller Schauspieler oder Schauspielerin”, “Volksschauspieler” und “Schauspieler oder Schauspielerin des Volkes”. Letzterer ist der höchste Titel. Diejenigen, die diesen Titel bekommen haben, werden wie Minister, solche, die den zweithöchsten Titel “verdienstvoll” erwerben, wie Vizeminister behandelt. Nordkorea vergibt die Titel mit dem Zweck, den Menschen zu zeigen, das jeder, der in seinem Bereich hart arbeitet, entsprechend gewürdigt wird.





Nordkoreanische Künstler sind generell populär, weil sie eine Vorzugsbehandlung genießen. In Südkorea sagen einige Prominente, sie hätten bei einem Entertainment-Unternehmen vorsprechen oder vorsingen oder ein rigoroses Trainingsprogramm durchlaufen müssen, bevor sie erfolgreich wurden. Einige Stars werden sprichwörtlich auf der Straße entdeckt. In Nordkorea müssen die Personen, die eine Künstlerkarriere einschlagen wollen, eine entsprechende Schule besuchen. Bei der Kunsterziehung im frühen Kindesalter herrscht ein Wettbewerb unter den wohlhabenderen Bürgern. Die Eltern wollen ihre Kinder in Kindergärten schicken, die auf die Kunstausbildung spezialisiert sind, darunter etwa der Kyongsang- oder der Changgwang-Kindergarten:





Nordkorea verfolgt in der Fortbildung eine Strategie der Auswahl und Konzentration. Der Staat bietet eine frühe Forbildung für Kinder an, die künsterisches Talent zeigen. Kinder, die bei internationalen Wettbewerben gut abschneiden, werden zu künstlerischen Trainingsinstituten einschließlich der Kumsong-Musikakademie zugelassen. Die meisten populären nordkoreanischen Sänger haben solche Schulen absolviert.

Zu den Kunstschulen in den zentralen Landesteilen gehören das Kim- Won-gyun-Konservatorium, die Pjöngjang-Universität der Schönen Künste, die Pjöngjang-Universität für Dramatische und Filmische Künste sowie die Pjöngjanger Zirkusschule. Jede Provinz hat ihre eigenen Kunst-Colleges, wie etwa das Sinuiju-College der Künste oder das Hyesan-College der Künste. Absolventen von Kunstschulen treten typischerweise einer staatlichen Kunsttruppe oder Organisation bei. Die begehrtesten Posten finden sich in der Mansuae-Kunsttruppe und der Pibada-Kunsttruppe. Diese Truppen wählen zuerst Absolventen von Kunstschulen in den zentralen Regionen aus. In vielen Fällen haben es Schüler in anderen Provinzen schwierig, einer Truppe beizutreten, die sie bevorzugen:





Der Staat kümmert sich um eine jahrelange Ausbildung für Künstler, und die Künstler müssen nach dem Abschluss in ihren jeweiligen Bereichen arbeiten. Absolventen von zentralen Schulen starten ab Klasse 5, die Schüler aus anderen Provinzen ab Klasse 7. Abhängig von der Beurteilung können sie in die Klasse 1, der höchsten Klasse, aufsteigen.





Berühmte Sänger und Sängerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen haben normalerweise ihre Fanclubs. Einige hartgesottene Fans folgen den Stars auf Schritt und Tritt und dringen sogar in ihre Privatsphäre ein. Doch eine neue Fandom-Kultur in Südkorea scheint einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Die Fans von 16 K-Pop-Gruppen zum Beispiel, BTS, EXO und Blackpink eingeschlossen, arbeiten in einer Kampagne zum Schutz des Waldes oder engagieren sich für Spendenaktionen, um Regionen zu helfen, die von Erdbeben oder Überschwemmungen heimgesucht wurden. Gibt es eine solche Fankultur in Nordkorea?





Eine sogenannte Fandom-Kultur lässt sich in Nordkorea nur schwer aufbauen. Fans können Briefe an ihre Stars schreiben. Heutzutage senden sie Briefe in Form von Textbotschaften. In einem Werbevideo für die Schauspielerin Paek Sol-mi, die die Rolle der Heldin in dem Film “Die Geschichte unseres Hauses” spielt, sagt eine Oberschülerin in einem Brief an die Schauspielerin, dass der Film sie beeindruckend hat. Fandom-Kultur kann sich bilden, wenn sich Fans frei und individuell bewegen können. Für Nordkoreaner ist es schwierig, das zu tun. Es gibt natürlich treue Fans, doch gehen sie nicht so weit, dass sie ein Fandom bilden.





Angesichts der Eigenheiten der nordkoreanischen Gesellschaft ist es nicht einfach, ein Fandom, also eine Gemeinschaft aller Fans eines Stars oder einer Gruppe, aufzubauen. Doch haben Künstler einen großen Einfluss auf die Öffentlichkeit. Ein Beispiel dafür ist die Frau des Machthabers Kim Jong-un, Ri Sol-ju. Nach dem Abschluss an der Kumsong-Musikakademie, die die elitärste Kunstschule in Nordkorea ist, trat Ri als Sängerin des Unhasu-Orchesters auf. Wann immer sie ihren Ehemann auf seinen zahlreichen Inspektionsreisen im Land begleitete, betonte Ri ihre Präsenz als First Lady. Sie wurde in ihrem Land zu einer Art Mode-Ikone.





Hyon Song-wol ist eine Popkultur-Künstlerin und genauso einflussreich wie Ri Sol-ju. Hyon führte eine nordkoreanische Künstler-Delegation an, die zu den Olympischen Winterspielen 2018 nach Pyeongchang in Südkorea kam. Während der Herrschaft von Kims Vater Kim Jong-il war Hyon Mitglied der Wangjaeson-Band für Leichtmusik und des Pochonbo-Elektronik- Ensembles. Ihr Lied “Ein Mädchen auf einem Ross” ist eines der beliebtesten Lieder in Nordkorea. Hyon wurde 2012 Leiterin der Moranbong-Band. Gegenwärtig dient sie als Vizedirektorin der Agitations- und Propaganda-Abteilung der herrschenden Arbeiterpartei, woduch sie ihre starke Präsenz unterstreicht.

Während die südkoreanische Popkultur sich weltweit einen Namen gemacht hat, bewegen sich die nordkoreanischen Sänger oder Künstler nur in einer beschränkten Sphäre der Aktivität. Die ist in der Regel auf das eigene Land beschränkt. Experten weisen darauf hin, dass die nordkoreanische Kultur und Kunst mit einer starken politischen Tönung auf Grenzen stößt, wenn es um ihre weltweite Verbreitung oder Vermarktung geht.