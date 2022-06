Wahlen mit Zahlen

ⓒ Getty Images Bank

Vor drei Jahren ist das Wahlalter in Südkorea von 19 auf 18 Jahre gesenkt worden, Anfang dieses Jahres auch das passive Wahlalter von 25 auf 18 Jahre. Bei den Präsidentschaftswahlen im März und den Kommunalwahlen letzte Woche gab es also viele junge Leute, die zum ersten Mal wählen gingen. Inklusive ich selbst, auch wenn ich natürlich nicht mehr zu den jungen Leuten zähle. Wer wie ich eine unbeschränkte Aufenthaltsberechtigung hat und mindestens drei Jahre im Land lebt, darf in Südkorea auch als Ausländer wählen. In Deutschland dürfen dies nur EU-Ausländer. Und anders als in Deutschland wählt man hier vor allem Personen, nicht Parteien. Wem nun wie mir die allermeisten Lokalpolitiker unbekannt sind, kann sich an deren Nummerierung auf den Wahlzetteln orientieren, denn jeder Partei ist entsprechend ihrer Stärke in den vorhergehenden Wahlen eine Nummer zugeordnet. Sprechen wir heute also über unsere Wahl-Erfahrungen in Korea.