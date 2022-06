LE SSERAFIM mit „FEARLESS“ erfolgreich aktiv

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM haben erst in diesem Jahr debütiert, aber von allen Girlgroups, die dieses Jahr neu in die Musikwelt eingetreten sind, die größten Erfolge erzielen können. Nun haben sie die fünfwöchigen Aktivitäten zu ihrem Debütsong abgeschlossen.

Nach ihrem letzten Auftritt in einer Musiksendung haben sie auf ihren offiziellen SNS-Seiten geschrieben, dass es für sie traumhafte fünf Wochen waren. Sie wollen sich noch mehr anstrengen, um noch besser zu werden. Sie bedankten sich sehr bei ihren Fans.

LE SSERAFIM haben am 2. Mai ihr erstes Minialbum auf den Markt gebracht und im In- und Ausland unglaubliche Erfolge erzielt. In nur acht Tagen nach ihrem Debüt sind sie in die Billboard Charts eingestiegen, was für eine neue Girlgroup alles andere als einfach ist.

Das Musikvideo zu „FEARLESS“ wurde binnen 19 Stunden seit der Veröffentlichung über zehn Millionen Mal gesehen. Auch bei TikTok sind sie erfolgreich.