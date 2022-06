Seventeen stürmen in- und ausländische Charts

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die koreanische Boyband Seventeen hat nun ihre Aktivitäten mit dem vierten regulären Album „Face the Sun“ beendet und die in- und ausländischen Charts auf den Kopf gestellt.

In den Hanteo Charts sind sie die Nummer eins der Mai-Charts geworden. Auch in den Gaoncharts lagen sie vorne.

Das Album verkaufte sich am Tag der Herausgabe über 1,75 Millionen mal. Es wurde also ein Millionen-Seller. Nur Seventeen und BTS haben es bisher geschafft, am Tag der Albumherausgabe über eine Million Exemplare zu verkaufen.

Ausländische Medien waren besonders vom neuen Werk von Seventeen angetan. US-Billboard, The Guardian, Dazed und weitere haben „Face the Sun” zu den Alben, die man in dieser Woche unbedingt gehört haben muss, gezählt.

Seventeen wollen in Kürze ihre dritte Welttournee starten. Am 25. und 26. Juni wollen sie erst einmal in Seoul vor ihren Fans stehen, dann geht es weiter nach Nordamerika und in asiatische Länder. Im November und Dezember wollen sie dann im Nachbarland Japan auf die Bühne treten.