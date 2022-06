Im Juni wolle viele Stars in die Musikwelt zurückkehren

ⓒ Big Hit Music

Wir nähern uns schon Mitte Juni und in diesem Monat wollen viele Stars in die Musikwelt zurückkehren.

Zuerst einmal waren viele auf das Comeback von BTS gespannt. Am 10. Juni haben sie ihr neues Album „Proof“ herausgegeben. Das Album besteht aus drei CDs und das Album verrät viel über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Jungs.

Nayeon von Twice will sieben Jahre nach ihrem Debüt ein Soloalbum auf den Markt bringen. Am 24. Juni wird ihr erstes Minialbum erhältlich sein. Damit hat sie als erste von den Twice-Mitgliedern ein Solowerk zustande gebracht.

Seo In-guk, der derzeit mehr als Schauspieler tätig ist, will sich nach fünfjähriger Pause mit einem Album zurückmelden. Es wurde bekannt, dass Seo an jeder Produktionsphase selbst mitgewirkt hat. Daher sind seine Fans auf das neue Album besonders gespannt. Dieses wird am 14. Juni veröffentlicht.